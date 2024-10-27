"Барса" уничтожила "Реал" за две минуты: у Мбаппе "украли" голы
"Барселона" обыграла на выезде "Реал" в матче 11-го тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.
"Барселона" обыграла на выезде "Реал" в матче 11-го тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.
В первом тайме на "Сантьяго Бернабеу" особых событий не произошло. Лишь на 30-й минуте Килиан Мбаппе оформил, казалось свое первое взятие ворот в эль-класико. Но, его гол после просмотра VAR, был отменен из-за офсайда.
⏸️ @realmadriden 0-0 @FCBarcelona#ElClásico | @emirates pic.twitter.com/2zwtuBvq6p— Real Madrid C.F. 🇬🇧🇺🇸 (@realmadriden) October 26, 2024
Основные события развернулись после перерыва. На 54-й минуте форвард "Барселоны" Роберт Левандовски открыл счет. Поляк открылся на грани офсайда под передачу Марка Касадо и с линии штрафной поразил ворота украинца Андрея Лунина.
🔥🔥 A BRACE FOR ROBERT LEWANDOWSKI!#ElClásico ⎮ #LaLIgaHighlights pic.twitter.com/6SnBK7cjFQ— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 26, 2024
Спустя две минуты после первого гола Левандовски откликнулся на верховую подачу Алекса Бальде, переиграв Лунина ударом головой с линии вратарской - 2:0.
On the head, Hansi. 😅— LALIGA English (@LaLigaEN) October 26, 2024
A moment he's dreamed of. #ELCLÁSICO | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/xyMmeK0cnp
Вскоре, Мбаппе, получив пас из глубины поля, вошел в штрафную, и точно пробил в дальний угол. Однако гол француза вновь был отменен из-за офсайда. Всего, по ходу матча форвард "Реала" семь раз побывал в офсайде.
На 66-й минуте Левандовски после передачи Рафиньи пробил по пустым воротам, но попал в штангу.
Третий гол в ворота "Реала" случился на 77-й минуте, когда Ламин Ямаль пробил в ближний угол ворот после передачи Рафиньи.
Сам Рафинья, уже на 84-й минуте выиграв забег у защитников "Реала" довершил разгром - 4:0.
🔥 FULL TIME! 🔥#ElClásico pic.twitter.com/EKqouP1Pka— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 26, 2024
Таким образом, "Барселона", находясь в статусе лидера, набрала 30 очков и на шесть баллов оторвалась от "Реала", который, потерпел первое поражение в Ла Лиге текущего сезона.
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