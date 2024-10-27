"Барса" уничтожила "Реал" за две минуты: у Мбаппе "украли" голы

"Барселона" обыграла на выезде "Реал" в матче 11-го тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

В первом тайме на "Сантьяго Бернабеу" особых событий не произошло. Лишь на 30-й минуте Килиан Мбаппе оформил, казалось свое первое взятие ворот в эль-класико. Но, его гол после просмотра VAR, был отменен из-за офсайда.

Основные события развернулись после перерыва. На 54-й минуте форвард "Барселоны" Роберт Левандовски открыл счет. Поляк открылся на грани офсайда под передачу Марка Касадо и с линии штрафной поразил ворота украинца Андрея Лунина.

Спустя две минуты после первого гола Левандовски откликнулся на верховую подачу Алекса Бальде, переиграв Лунина ударом головой с линии вратарской - 2:0.

Вскоре, Мбаппе, получив пас из глубины поля, вошел в штрафную, и точно пробил в дальний угол. Однако гол француза вновь был отменен из-за офсайда. Всего, по ходу матча форвард "Реала" семь раз побывал в офсайде.

На 66-й минуте Левандовски после передачи Рафиньи пробил по пустым воротам, но попал в штангу.

Третий гол в ворота "Реала" случился на 77-й минуте, когда Ламин Ямаль пробил в ближний угол ворот после передачи Рафиньи.

Сам Рафинья, уже на 84-й минуте выиграв забег у защитников "Реала" довершил разгром - 4:0.

Таким образом, "Барселона", находясь в статусе лидера, набрала 30 очков и на шесть баллов оторвалась от "Реала", который, потерпел первое поражение в Ла Лиге текущего сезона.