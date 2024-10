"Барса" уничтожила "Реал" за две минуты: у Мбаппе "украли" голы

"Барселона" обыграла на выезде "Реал" в матче 11-го тура Ла Лиги, сообщают Vesti.kz.

В первом тайме на "Сантьяго Бернабеу" особых событий не произошло. Лишь на 30-й минуте Килиан Мбаппе оформил, казалось свое первое взятие ворот в эль-класико. Но, его гол после просмотра VAR, был отменен из-за офсайда.

Основные события развернулись после перерыва. На 54-й минуте форвард "Барселоны" Роберт Левандовски открыл счет. Поляк открылся на грани офсайда под передачу Марка Касадо и с линии штрафной поразил ворота украинца Андрея Лунина.

🔥🔥 A BRACE FOR ROBERT LEWANDOWSKI! #ElClásico ⎮ #LaLIgaHighlights pic.twitter.com/6SnBK7cjFQ

Спустя две минуты после первого гола Левандовски откликнулся на верховую подачу Алекса Бальде, переиграв Лунина ударом головой с линии вратарской - 2:0.

On the head, Hansi. 😅



A moment he's dreamed of. #ELCLÁSICO | #LALIGAHighlights pic.twitter.com/xyMmeK0cnp