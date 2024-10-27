Появились снимки счастливого Рамоса после победы "Барселоны" в эль-класико

Легендарный защитник Серхио Рамос не очень-то и грустил после разгромного поражения своего экс-клуба "Реала" в принципиальном противостоянии с "Барселоной" (0:4). У него была большая причина для счастья, сообщают Vesti.kz.

Так, 38-летний Рамос посетил турнир UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ), где поддерживал своего соотечественника и чемпиона полулегкого дивизиона промоушена Илию Топурию (16-0).

Топурия нокаутировал экс-чемпиона UFC американца Макса Холлоуэя (26-8) и впервые защитил свой чемпионский пояс.

После боя Рамос вышел к своему другу в клетку и выглядел очень счастливым. При этом, всего несколькими минутами ранее "Реал" потерпел сокрушительное домашнее поражение от "Барселоны" в эль-класико. Не исключено, что Серхио не следил за ходом матча и был полностью сконцентрирован на бойцовском событии.