Неожиданный результат зафиксирован в бою призера чемпионата Азии на ЧМ по боксу
Казахстанский боксер Бауыржан Муратов провел бой в 1/8 финала на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.
Казахстанский боксер Бауыржан Муратов провел бой в 1/8 финала на молодежном чемпионате мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.
На этой стадии турнира в весовой категории до 54 килограммов Муратов встретился с азербайджанцем Омаром Асланли и уступил ему раздельным решением судей.
Отметим, что во втором раунде рефери снял с Асланли один балл.
Таким образом, Омар вышел в четвертьфинал соревнований, а Муратов досрочно завершил выступление на мировом первенстве.
Напомним, на старте турнира Муратов победил единогласным решением судей венесуэльского боксера Хосе Оропесу.
В прошлом году Бауыржан стал бронзовым призером юношеского чемпионата Азии.
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