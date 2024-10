Казахстанский нокаутер ушел от тренера Головкина и нашел нового

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (22-1, 16 КО) сменил тренера, сообщают Vesti.kz.

В настоящее время 29-летний Ахмедов тренируется в зале Ten Goose Boxing Gym в окрестностях Лос-Анджелеса (США). Там казахстанец начал работать под руководством Рикки Фунеса.

До этого Ахмедов тренировался у Джонатона Бэнкса, который с 2019 по 2022 год был наставником Геннадия Головкина.

Абель Санчес заполучил "нового Головкина" из Казахстана. Видео

View this post on Instagram

Свой последний Ахмедов провел 20 сентября в Дублине (Ирландия), когда одержал победу раздельным решением судей над французом Пьером Юбером Дибомбе (22-2-1, 12 КО). Причем по ходу боя казахстанец побывал в нокдауне.

Казахстан лишили "нового" Геннадия Головкина

Kazakh SMW Ali Akhmedov Working With His New Coach Ricky Funez At The Tengoose Gym pic.twitter.com/FWasHkF5Zo