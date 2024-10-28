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Казахстанский нокаутер ушел от тренера Головкина и нашел нового

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Казахстанский нокаутер ушел от тренера Головкина и нашел нового ©boxingscene.com

Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (22-1, 16 КО) сменил тренера, сообщают Vesti.kz.

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Казахстанский боксер второго среднего веса Али Ахмедов (22-1, 16 КО) сменил тренера, сообщают Vesti.kz.

В настоящее время 29-летний Ахмедов тренируется в зале Ten Goose Boxing Gym в окрестностях Лос-Анджелеса (США). Там казахстанец начал работать под руководством Рикки Фунеса.

До этого Ахмедов тренировался у Джонатона Бэнкса, который с 2019 по 2022 год был наставником Геннадия Головкина.

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Свой последний Ахмедов провел 20 сентября в Дублине (Ирландия), когда одержал победу раздельным решением судей над французом Пьером Юбером Дибомбе (22-2-1, 12 КО). Причем по ходу боя казахстанец побывал в нокдауне.

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