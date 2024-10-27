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Любительский бокс
Вчера 18:37
 

Жестким разгромом с нокдауном закончился бой двукратного чемпиона Азии из Казахстана на ЧМ

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Жестким разгромом с нокдауном закончился бой двукратного чемпиона Азии из Казахстана на ЧМ ©КФБ

Казахстанский боксер Санжарали Бегалиев выступил в 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Санжарали Бегалиев выступил в 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В весовой категории до 75 килограммов Бегалиев встретился с представителем Болгарии Сами Хишамом Халилом и победил единогласным решением судей - 5:0. Во втором раунде рефери отсчитал Халилу нокдаун.

Таким образом, Санжарали вышел в четвертьфинал чемпионата мира.

В первом раунде Бегалиев одержал победу над румыном Иштваном Сючем - единогласным решением судей.

Напомним, что казахстанец выигрывал чемпионат Азии-2022 среди юниоров, а также становился победителем первенства Азии среди молодежи в 2024 году.

Сборная Казахстана по боксу Черногория Болгария

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