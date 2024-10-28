Четырехкратный чемпион Азии из Казахстана размазал соперника на ЧМ по боксу

Казахстанский боксер Торехан Сабырхан выступил в 1/8 финала молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

На этой стадии турнира в весовой категории до 67 килограммов Сабырхан провел бой с афганистанцем Самиром Хамдамом и деклассировал его, победив единогласным решением судей - 5:0. В некоторых эпизодах Торехан сам предлагал своему оппоненту побить его, становясь в угол ринга, но играючи уворачивался от большинства ударов.

Таким образом, Торехан Сабырхан стал четвертьфиналистом молодежного мирового первенства. Напомним, в 1/16 финала казахстанец без боя прошел черногорского боксера Милоша Рогановича. Что касается достижений Сабырхана в любителях, то он является первым в истории четырехкратным чемпионом Азии по боксу среди юниоров и молодежи.