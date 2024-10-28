В "Астане" сделали заявление о чемпионстве и матче с "Челси"

Главный тренер "Астаны" Григорий Бабаян прокомментировал победу над "Актобе" (2:0) в 24-м туре казахстанской премьер-лиги, а также высказался о шансах на чемпионство, передают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

– Нужно отметить хорошие командные действия на протяжении всего матча. В первые 20 минут мы не дали сопернику никакой возможности, забив два хороших гола. Было определенное давление: у соперника не было пространства и мы управляли игрой. Потом немного отступили от своей игры – возможно, сказался комфортный счет. В перерыве много говорили об этом. В первом тайме у них не было особо моментов, но мы дали им ту уверенность, которую не должны были. Как раз в перерыве время мы посвятили этому: перестроились внутри схемы, чтобы лишить их комфортных перестроений на нашей половине.

Во втором тайме еще были моменты в переходных фазах, но, к сожалению, не забили, когда выбегали в контратаки. В целом, для нас очень важная победа, с учетом плотного графика и наших задач. Самое главное, что все футболисты, кроме Каримова, который получил небольшое повреждение, здоровы. У нас уже в среду матч с "Атырау"... Очень мало времени, но нужно серьезно подготовиться. Сегодняшнюю победу хотелось бы посвятить памяти нашего болельщика, который должен был сегодня быть с нами, но, к сожалению, трагедия забрала его жизнь. Мы все вместе скорбим и эту победу посвящаем именно ему.

– Вице-министр спорта на днях заявил, что матч "Астана" – "Челси" пройдет точно в Алматы. У Вас есть такая информация? – Нет, пока у нас такой информации нет, поэтому пока ничего не могу сказать.

– При определенных раскладах команда может стать чемпионом уже после игры с "Тоболом". Насколько для Вас важно будет отпраздновать успех именно в Костанае?

– Я вообще об этом не думаю. Сейчас наша задача – следующий матч с "Атырау" (30 октября).

В "Астане" выбрали стадион для матча с "Челси"

Напомним, матч с "Тобол" - "Астана" состоится 3 ноября.

Что касается игры с "Челси" в рамках Лиги конференций, то она намечена на 12 декабря.