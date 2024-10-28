Разгромом завершилась схватка казахстанца за полуфинал ЧМ-2024 по борьбе

Казахстанский борец греко-римского стиля Ержет Жарылкасын вышел в 1/2 финала чемпионата мира по видам борьбы в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), сообщают Vesti.kz.

Жарылкасын выступает в весовой категории до 63 килограммов. В 1/8 финала он разгромил поляка Михала Трача 9:0.

В 1/4 финала казахстанец выиграл у француза Стефана Роже Клемента - 10:0.

За выход в финал Жарылкасын поборется с россиянином Садыком Лалаевым.

Отметим, что среди казахстанцев в греко-римской борьбе в рамках этого мирового первенства выступил Исхар Курбаев, дошедший до 1/4 финала в весовой категории до 55 килограммов.

Меиржан Шермаханбет в весе до 72 килограммов уступил в квалификации, а Евгений Поливадов, представленный в весе до 82 килограммов дошел до 1/8 финала.