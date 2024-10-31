Второй боксер из Казахстана пробился в финал ЧМ в США ©

Казахстанец Даниял Райымбеков вышел в финал чемпионата мира по боксу (U-19) в Пуэбло (штат Колорадо, США), который впервые проходит под эгидой новой организации World Boxing, сообщают Vesti.kz.

В 1/2 финала турнира в весовой категории до 85 иклограммов Райымбеков встречался представителем Южной Кореи и одержал победу раздельным решением судей.

Таким образом, Даниял вышел в финал ЧМ и гарантировал себе как минимум серебряную награду.

Отметим, что Райымбеков согласно жеребьевке начал стартовал на турнире сразу с полуфинала. Финальный поединок состоится 2 декабря.

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Ранее в финал в Пуэбло пробился еще один казахстанец Асылхан Кошербай (65 кг).

А вот два других представителя сборной - Диас Серикулы (70 кг) и Ерасыл Амангалиев (55 кг) выбыли на стадии 1/4 финала.

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Казахстан впервые выступает на чемпионате мире, организатором которого является Международная федерация бокса (World Boxing). Всего на турнир заявлено 180 спортсменов из 30 стран.

World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении.