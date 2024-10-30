Казахстан на камбэке выиграл вторую медаль ЧМ по боксу в США

Казахстанский боксер Асылхан Кошербай вышел в полуфинал чемпионата мира (U-19) в Пуэбло (штат Колорадо, США), впервые проходящего под эгидой World Boxing, сообщают Vesti.kz.

В 1/4 финала турнира в весовой категории до 65 килограммов Кошербай встречался с хозяином ринга Месиа Нимо и победил его раздельным решением судей. Причем первый раунд остался за американцем, однако затем казахстанец совершил камбэк и забрал два оставшиеся.

Таким образом, Кошербай вышел в 1/2 финала турнира и гарантировал себе как минимум бронзовую награду.

Напомним, с полуфинала в Пуэбло стартует и Даниял Райымбеков (85 кг). Таким образом, в активе Казахстана есть уже две медали.

К сожалению, еще два казахстанца Диас Серикулы (70 кг) и Ерасыл Амангалиев (55 кг) свои бои в 1/4 финала проиграли и завершили выступление без медалей.

Два нокаута, или как Казахстан стартовал на ЧМ по боксу в США

Отметим, что Казахстан впервые выступает на чемпионате мире, организатором которого является Международная федерация бокса (World Boxing). Всего на турнир заявлено 180 спортсменов из 30 стран.

World Boxing была создана в апреле 2023 года как альтернатива Международной ассоциации бокса (IBA), которая была лишена признания Международного олимпийского комитета (МОК). Цель организации - сохранение бокса в олимпийском движении.