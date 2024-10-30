Рамазан Оразов помог датскому клубу оформить разгром со счетом 6:0

Футбольный клуб "Силькеборг", за который выступает полузащитник сборной Казахстана Рамазан Оразов, вышел в четвертьфинал Кубка Дании, передают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала "Силькеборг" на выезде разгромил "Хольбек" со счетом 6:0. В составе победителей голы дубль оформил Йенс Гаммелбю (57-я и 77-я минуты), еще по голу забили Юнес Бакиз (18-я минута), Каллам МакКоватт (35-я), Пелле Маттссон (48-я) и Мадс Ларсен (54).

Оразов вышел на поле во втором тайме на 61-й минуте. На тот момент его команда уже вела 5:0, однако сам казахстанец реультативными действиями не отметился.

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Напомним, Рамазан перешел в "Силькеборг" этим летом. За датский клуб он провел восемь матчей во встех турнирах, в которых забил один гол.

Также в его карьере были "Актобе", "Тобол", "Аксу", "Кайрат", словенский "Копер", российская "Чайка" и латвийский "Даугавпилс". В сборную Казахстана вызывается с 2021 года.