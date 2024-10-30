"Астана" - "Челси": где пройдет матч и когда покупать билеты

Стало звестно, когда билеты на матч Лиги конференций между "Астаной" и лондонским "Челси" поступят в продажу, сообщают Vesti.kz.

Ранее в социальных сетях появилась информация, что встреча команд пройдет на стадионе "Центральный" в Алматы. Причина - искусственный газон "Астана Арены" не успеет вовремя пройти сертификацию.

В пресс-службе "Астаны" на запрос редакции Tengri Sport эту информацию подтвердили, а также рассказали, когда можно будет приобрести билеты на долгожданный матч

"Билеты на игру поступят в продажу за 2-3 недели до матча", - заявили в пресс-службе.

Билеты на матч "Астана" - "Челси": официальное заявление

Матч "Астана" - "Челси" в рамках общего этапа Лиги конференций пройдет на стадионе "Центральный" 12 декабря (четверг). Значит, билеты на игру поступят в продажу не раньше 21 ноября.

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Напомним, "Астана Арену" закрыли на реконструкцию в декабре 2023 года. Летом 2024 года стадион временно открыли для проведения Всемирных игр кочевников (ВИК) и концерта Димаша Кудайбергена. Сейчас на стадионе проводят работы по замене газона, которые обещали завершить к началу декабря.