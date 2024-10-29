"Центральный" готов к "Челси"? Как выглядит главный стадион Алматы сейчас (Фото)

После критики, вызванного условиями на Центральном стадионе в Алматы во время матча Казахстана с Норвегией, главной арене города предстоит вновь принять важный футбольный поединок. Уже 12 декабря "Астана" может встретиться здесь (по данным УЕФА) с английским "Челси" в рамках Лиги конференций УЕФА. Корреспонденты Tengrinews.kz посетили стадион, чтобы узнать, что ждет тут болельщиков.

Отметим, что, по информации сайтов УЕФА и "Челси", лондонский клуб приедет в Алматы. В свою очередь "Астана" еще не называла место проведения матча. Также до сих пор не началась продажа билетов - казахстанская команда даже сделала заявление по этому поводу. На родной для столичного клуба "Астана Арене" до сих пор продолжается реконструкция.

Центральный стадион Алматы находится в коммунальной собственности города. Сейчас арена передана в доверительное управление ТОО "Дирекция спортивных сооружений города Алматы". Построен стадион в 1958 году. Вместимость – 23 804 мест. Общая территория составляет более 10 гектаров.

По официальной статистике, за 2022 год "Центральный" принял 137 300 человек, включая болельщиков, спортсменов и тренеров. В 2023 году - уже 169 310 человек, а за 10 месяцев 2024 года - 285 800 человек.

Как указано в справке, которую нам предоставила пресс-служба дирекции спортивных сооружений, на территории стадиона есть один въезд для автотранспорта со стороны улицы Сатпаева и шесть ворот для входа на большую арену.

Из той же справки следует, что старые деревянные посадочные места были заменены на новые пластиковые сидения в 1997 году.

В начале сентября здесь прошел матч отбора Лиги наций УЕФА между национальными командами Казахстана и Норвегии. Организация мероприятия вызвала бурю недовольства у болельщиков. По их словам, многие из тех, кто купил билеты, не смогли попасть на стадион из-за толкучки. Также они говорили, что некоторые билеты были проданы по нескольку раз. Тем, кто все же попал на матч, перекрыли выходы, что не позволяло им даже выйти в туалеты.

В пресс-службе дирекции нам заявили, что ответственность за продажу билетов лежит на организаторах мероприятия и платформах по продаже билетов. "Задвоение" билетов привело к избыточному числу желающих попасть на матч Казахстан - Норвегия, что вынудило полицию закрыть ворота для предотвращения давки. Поэтому зрители, находящиеся на трибунах, не могли попасть в уборные.

Согласно данным городского управления спорта, капитальный ремонт стадиона был проведен в 2009 году.

По информации чиновников, в 2016 году начались работы по приведению "Центрального" в соответствие с четвертой категорией регламента УЕФА по инфраструктуре стадионов.

Работы касались модернизации раздевалок для футболистов и судей, медпункта, рабочей зоны для СМИ и VIP-зоны. Однако условия для болельщиков на стадионе, судя по увиденному нами, оставляют желать лучшего.

Работники "Центрального" отмечают, что фанаты часто разрисовывают стены, и несмотря на многочисленные попытки убрать краску, проблему с граффити решить не удалось. Чтобы не подпускать "художников" к "холсту" установили вот такие заборчики.

В этом году на стадионе планируют провести матчи чемпионата РК по футболу, встречу сборных Казахстана и Австрии, финал Кубка Лиги между "Астаной" и "Женисом". Ну и, может быть, нашумевшую игру между "Астаной" и "Челси".

По официальным данным, в 2010-2011 годах проводилась гидроизоляция трибун. Это, наверное, то что от нее осталось.

Урна - настоящий ретро-артефакт.

Отправляемся в туалеты. Мы пришли как раз тогда, когда рабочие пытались прочистить засорившиеся канализационные трубы.

Из солидного числа кранов вода текла лишь из трех. И только ледяная.

Заходим в административное крыло. Часть помещений здесь сдается в аренду, другие занимают сотрудники стадиона, а третьи закрыты из-за состояния.

Отсутствие гидроизоляции трибун приводит к протечкам.

Стоит запах плесени.

Одна из сотрудниц стадиона призналась, что из-за такой сырости у нее развилась аллергия. Потом ей удалось найти более сухой кабинет.

По данным управления спорта, сейчас чиновники формируют бюджет и конкурсную документацию для проведения тендера на разработку проектно-сметной документации по модернизации объекта. Сроки начала реконструкции определятся после завершения разработки ПСД - в 2025 году. А пока сотрудники стадиона продолжают работать в условиях протечек и плесени.

Ведра в коридорах и кабинетах. Когда идет дождь - это незаменимые вещи.

Когда-то белые потолки покрылись модным узором из плесени.

Манеж для тренировок. Как отметили в пресс-службе дирекции спортивных сооружений, здесь была проведена реконструкция. В каком именно году это было, не пояснили.

Что касается электронной системы доступа, на которую жаловались болельщики, местные работники уверяют, что она работает. Но судя по всему, для ее обслуживания нужны дополнительные средства. По этой причине во время матчей и концертов зрители проходят через временные проходы в заборе, а не через турникеты.

Похоже, главное достоинство "Центрального" сейчас - это его поле. По словам сотрудников, оно натуральное и по евростандарту. А еще считается одним из лучших в стране. Поле сеют, поливают, удобряют и стригут. В ноябре 2023 года здесь провели реновацию.

Пресс-служба дирекции спортивных сооружений заверяет, что "Центральный" готов к наплыву болельщиков.

Напомним, о реконструкции главной арены в Алматы заявлялось уже несколько раз. В 2012 году показывали эскизы, тогда "Центральный" обещали расширить до 30 тысячи мест. В 2018 году были представлены уже другие изображения с новой концепцией. Стадион хотели переименовать в "Кайрат-Арену".

Фото: Алихан Сариев.