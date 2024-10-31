WBA приняла решение по бою 1-го номера из Узбекистана: он проигрывал Елеусинову

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) назначила промоутерские торги за право организовать поединок между чемпионом организации в полусреднем весе литовцем Эймантасом Станионисом (15-0, 9 КО) и претендентом из Узбекистана Шахрамом Гиясовым (16-0, 9 КО), сообщают Vesti.kz со ссылкой на Boxingscene.com.

Изначально из бой был санкционирован еще 19-го сентября, но стороны так и не смогли достигнуть соглашения. У команд боксеров есть еще время до 8-го ноября, чтобы договориться.

Первоначальная ставка назначена в размере 150 тысяч долларов. Гонорары будут разделены в соотношении 75 на 25 процентов в пользу чемпиона.

Напомним, Эймантос был повышен до статуса "суперчемпиона" в конце августа, когда Теренс Кроуфорд отказался от титула.

Гиясов в нынешнем году провел два поединка, победив Пабла Сезара Кано и Мигеля Парро. Этот результат позволил узбекскому боксеру занять первую строчку рейтинга WBA.

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Отметим, что Гиясов известен любителям казахстанского бокса. В 2016 году он дрался в финале Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро с казахстанцем Данияром Елеусиновым (11-0, 6 КО) и уступил ему.