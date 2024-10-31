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Спорный поединок с нокдауном между Казахстаном и Узбекистаном выявил финалиста ЧМ-2024 по боксу

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Спорный поединок с нокдауном между Казахстаном и Узбекистаном выявил финалиста ЧМ-2024 по боксу ©КФБ

Казахстанский боксер Аслан Елдибайулы выступил в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

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Казахстанский боксер Аслан Елдибайулы выступил в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинальном бою в весовой категории свыше 92 килограммов Елдибайулы сразился с узбекистанским супертяжем Шахзодом Полвоновым.

Итогом этого противостояния стала победа Полвонова раздельным решением судей. Во втором раунде рефери отсчитал нокдаун Елдибайулы.

Таким образом, Полвонов вышел в финал молодежного мирового первенства, а Елдибайулы завершил выступление на этом турнире с бронзовой медалью.

Сборная Казахстана по боксу Бокс

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