Спорный поединок с нокдауном между Казахстаном и Узбекистаном выявил финалиста ЧМ-2024 по боксу
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Казахстанский боксер Аслан Елдибайулы выступил в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.
Казахстанский боксер Аслан Елдибайулы выступил в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.
В полуфинальном бою в весовой категории свыше 92 килограммов Елдибайулы сразился с узбекистанским супертяжем Шахзодом Полвоновым.
Итогом этого противостояния стала победа Полвонова раздельным решением судей. Во втором раунде рефери отсчитал нокдаун Елдибайулы.
Таким образом, Полвонов вышел в финал молодежного мирового первенства, а Елдибайулы завершил выступление на этом турнире с бронзовой медалью.
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