Спорный поединок с нокдауном между Казахстаном и Узбекистаном выявил финалиста ЧМ-2024 по боксу

Казахстанский боксер Аслан Елдибайулы выступил в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинальном бою в весовой категории свыше 92 килограммов Елдибайулы сразился с узбекистанским супертяжем Шахзодом Полвоновым.

Итогом этого противостояния стала победа Полвонова раздельным решением судей. Во втором раунде рефери отсчитал нокдаун Елдибайулы.

Таким образом, Полвонов вышел в финал молодежного мирового первенства, а Елдибайулы завершил выступление на этом турнире с бронзовой медалью.