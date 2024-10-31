Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Вчера 22:55
 

Чемпионка Азии из Казахстана деклассировала соперницу в полуфинале ЧМ-2024 по боксу

  Комментарии

Поделиться
Чемпионка Азии из Казахстана деклассировала соперницу в полуфинале ЧМ-2024 по боксу ©КФБ

Казахстанская боксерша Елянур Турганова выступила в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

Поделиться

Казахстанская боксерша Елянур Турганова выступила в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 50 килограммов Турганова сразилась с представительницей Греции Марией Георгопулу и победила ее единогласным решением судей. Во втором раунде рефери сняла с обеих спортсменок по одному баллу.

Таким образом, Елянур вышла в финал мирового первенства, а Георгопулу завершила выступление на этом турнире с бронзовой медалью.

Добавим, что Турганова в 2023 году завоевала золотую медаль на чемпионате Азии среди молодежи и юниоров, который проходил в Астане.

Бокс Сборная Казахстана по боксу

Реклама

Живи спортом!