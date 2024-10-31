Чемпионка Азии из Казахстана деклассировала соперницу в полуфинале ЧМ-2024 по боксу

Казахстанская боксерша Елянур Турганова выступила в полуфинале молодежного чемпионата мира-2024 по боксу в Будве (Черногория), передает Vesti.kz.

В полуфинальном поединке в весовой категории до 50 килограммов Турганова сразилась с представительницей Греции Марией Георгопулу и победила ее единогласным решением судей. Во втором раунде рефери сняла с обеих спортсменок по одному баллу.

Таким образом, Елянур вышла в финал мирового первенства, а Георгопулу завершила выступление на этом турнире с бронзовой медалью.

Добавим, что Турганова в 2023 году завоевала золотую медаль на чемпионате Азии среди молодежи и юниоров, который проходил в Астане.