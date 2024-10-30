8 медалей за день выиграл Казахстан на ЧМ по боксу

На прохоядщем в Будве (Черногория) молодежном чемпионате мира-2024 по боксу определились полуфиналисты в составе сборной Казахстана, сообщают Vesti.kz.

Так, у мужчин стадию 1/4 финала преодолели Диас Берикбай (48 кг), Торехан Сабырхан (67 кг), Санжарали Бегалиев (75 кг) и Расул Асанханов (92 кг).

У женщин в 1/2 финала пробились Анель Абдрасилова (48 кг), Аружан Жанабаева (63 кг), Толганай Касымхан (60 кг) и Аружан Зейноллаева (81 кг), а вот Мария Сидоренко (70 кг) потерпела поражение.

Отметим, что выход в полуфинал гарантировал боксерам как минимум бронзу.

Таким образом, по итогам первого дня четвертьфиналов в активе Казахстана уже восемь медалей.

18 боксеров из Казахстана вышли в 1/4 финала чемпионата мира