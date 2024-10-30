Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
КПЛ
Сегодня 14:05
 

Новичок сборной Казахстана вернется в "Кайрат". Его хотят сделать первым номером

  Комментарии

Поделиться
Новичок сборной Казахстана вернется в "Кайрат". Его хотят сделать первым номером ©КФФ

Кандидат в сборную Казахстана Темирлан Анарбеков после окончания нынешнего сезона вернется из "Жениса" в "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Поделиться

Кандидат в сборную Казахстана Темирлан Анарбеков после окончания нынешнего сезона вернется из "Жениса" в "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Молодой вратарь отлично проявил себя в столичном клубе на правах аренды. Анарбеков стал основным вратарем "Жениса", что привлекло внимание тренерского штаба сборной Казахстана. Темирлан уже тренировался с национальной командой и вновь был включен в расширенный список на ближайшие матчи с Австрией и Норвегией.

Прогресс Анарбекова послужил сигналом для "Кайрата", поскольку именно алматинский клуб владеет правами на игрока. Зимой вратарь вернется в стан "желто-черных" и будет одним из основных кандидатов на пост первого номера. Это связано в том числе с тем, что после сезона "Кайрат" с высокой вероятностью покинет Данил Устименко. Кроме того, возможно, уйдет и другой вратарь - Вадим Ульянов, к нему есть интерес из России.

Добавим, что на данный момент Анарбеков провел за "Женис" в этом сезоне 17 матчей во всех турнирах, в четырех из них он отстоял свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, Темирлан стал героем в полуфинальном матче Кубка Лиги против "Кайрата", отразив три удара в послематчевой серии пенальти. Тем самым он помог "Женису" выйти в финал турнира, где они сыграют с "Астаной".

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Астана 21 12 4 5 31-16 40
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Женис ФК Кайрат ФК КПЛ Футбол Сборная РК по футболу

Реклама

Живи спортом!