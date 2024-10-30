Новичок сборной Казахстана вернется в "Кайрат". Его хотят сделать первым номером

Кандидат в сборную Казахстана Темирлан Анарбеков после окончания нынешнего сезона вернется из "Жениса" в "Кайрат", сообщает корреспондент Vesti.kz.

Молодой вратарь отлично проявил себя в столичном клубе на правах аренды. Анарбеков стал основным вратарем "Жениса", что привлекло внимание тренерского штаба сборной Казахстана. Темирлан уже тренировался с национальной командой и вновь был включен в расширенный список на ближайшие матчи с Австрией и Норвегией.

Прогресс Анарбекова послужил сигналом для "Кайрата", поскольку именно алматинский клуб владеет правами на игрока. Зимой вратарь вернется в стан "желто-черных" и будет одним из основных кандидатов на пост первого номера. Это связано в том числе с тем, что после сезона "Кайрат" с высокой вероятностью покинет Данил Устименко. Кроме того, возможно, уйдет и другой вратарь - Вадим Ульянов, к нему есть интерес из России.

Добавим, что на данный момент Анарбеков провел за "Женис" в этом сезоне 17 матчей во всех турнирах, в четырех из них он отстоял свои ворота в неприкосновенности. Кроме того, Темирлан стал героем в полуфинальном матче Кубка Лиги против "Кайрата", отразив три удара в послематчевой серии пенальти. Тем самым он помог "Женису" выйти в финал турнира, где они сыграют с "Астаной".