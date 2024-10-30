"Реалу" грозит потеря Винисиуса из-за Мбаппе

Мадридский "Реал" может потерять своего лидера Винисиуса Жуниора, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В "Реале" назревает проблема: Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе предпочитают играть на левом фланге атаки, что ставит клуб перед сложным выбором.

Оба игрока не смогут раскрыть весь свой потенциал, если не будут играть на привычной позиции, поэтому одному из них предстоит адаптироваться.

По данным портала TodoFichajes, "Реал" делает ставку на Мбаппе, который присоединился к команде летом.

Скорее всего, именно Винисиусу придется сменить амплуа. Сложный характер бразильца и неоднозначное отношение к нему фанатов других клубов могут в конечном итоге подтолкнуть "Реал" к расставанию с Винисиусом.

Отметим, что в начале недели состоялась церемония вручения "Золотого мяча". Винисиус несмотря на статус фаворита на награду не получил ее. Приза, удостоился полузащитник сборной Испании и "Манчестер Сити" Родри.