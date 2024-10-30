Сыграет на ЧМ-2026? В сборной Португалии сделали заявление по Роналду

Хавбек сборной Португалии Витинья высказался о звездном партнере по национальной команде Криштиану Роналду, сообщают Vesti.kz. Он коснулся вопроса об участии Криштиану на ЧМ-2026. Тогда, форварду "Аль-Насра", будет 41 год.

"В 39 лет он все еще игрок стартового состава сборной. У меня нет объяснения этому долголетию. Роналду профессионален во всем, что он делает. С утра до вечера в каждый день своей карьеры. Это невероятно. Да, для меня играть рядом с Роналду – привилегия. Конечно, он будет играть на чемпионате мира в 2026 году, он не собирается сдаваться", - сказал Витинья в подкасте Rothen s’enflamme на RMC.

Напомним, Роналду с 2003 года выступает за национальную команду. В ее составе он провел 216 матчей и забил 133 гола. Криштиану становился чемпионом Европы и победителем Лиги наций.