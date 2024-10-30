Казахстан? Дана Уайт назвал новую страну для проведения турнира UFC

Президент UFC Дэйна Уайт объявил о планах провести турнир в Испании и в Грузии. Одной из главных звезд грядущего события может стать чемпион полулегкого дивизиона Илия Топурия, который сейчас привлекает особое внимание фанатов, сообщают Vesti.kz.

"Я хочу провести турнир UFC в Испании так же сильно, как в Испании хотят, чтобы мы к ним приехали, поэтому мы работаем над этим вопросом. Мы проведет там турнир. Никогда не было такого, чтобы мы о чем-то говорили и не сделали этого. Мы решим все вопросы и проведет там турнир. Для меня важно провести турнир в Испании в 2025 году, поэтому мы решим этот вопрос.

Этот бизнес движим звездами, поэтому, когда у нас есть чемпион из Южной Африки (Дрикус Дю Плесси), мы хотим попасть в Африку. Когда у нас есть кто-то из Испании, мы хотим попасть в Испанию. Грузия? Да, ответ да. Мы пока не рассматривали что-то конкретное, мы все еще пытаемся выяснить ситуацию с ареной в Испании. Но если посмотреть на выступление Топурии сегодня вечером, нам нужно приехать в Испанию и разобраться.

Если нам придется проводить турнира на стадионе, мы это сделаем. Я бы предпочел этого не делать. Но все арены были забронированы. Мы пытаемся это выяснить. Но если мне придется организовать турнир на стадионе, мы это сделаем", - цитирует Уайта bjpenn.com.