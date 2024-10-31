Форвард сборной Казахстана забил "Спартаку" и принес победу (Видео)

Футбольный клуб "Сочи", за который выступает нападающий сборной Казахстана Артур Шушеначев, одержал победу над "Спартаком" из Костромы в матче 1/8 финала пути регионов Кубка России, сообщают Vesti.kz.

Команды играли на стадионе "Фишт" в Сочи. Первыми счет в матче открыли хозяева. На 17-й минуте игры Шушеначев головой закмнул подачу с фланга и вывел "Сочи" вперед.

Гости отыгрались только на 57-й минуте усилиями Дмитрия Садова (47). На 69-й минуте Кирилл Кравцов вновь вывел "Сочи" вперед. Однако на первой компенсированной ко второму тайму минуте "Спартак" сравнял счет - отличился Ильи Рубцов.

В итоге, основное время матча завершилось вничью 2:2, а в серии пенальти точнее были хозяева - 4:2.

Таким образом, "Сочи" вышел в 1/4 финала пути регионов Кубка России, где соперниками черноморцев могут стать "Краснодар", тольяттинский "Акрон", подмосковные "Химки" и махачкалинское "Динамо".

Напомним, Шушеначев перешел в "Сочи" на правах аренды из израильского клуба "Хапоэль" Беэр-Шева.

Добавим, что в первой лиге чемпионата России казахстанский форвард сыграл в трех матчах, в которых забил один гол и сделал один ассист.

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