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Гонка "Астана" vs "Кайрат" и "золотой матч"? Расклады на чемпионство КПЛ за два тура до конца сезона

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Гонка "Астана" vs "Кайрат" и "золотой матч"? Расклады на чемпионство КПЛ за два тура до конца сезона ©ФК "Кайрат"

После перенесенного матча между "Астаной" и "Атырау" (3:2) у подавляющего большинства команд казахстанской премьер-лиги (КПЛ) стало равное количество сыгранных матчей. Особенно важно это в чемпионской гонке, где в равных условиях оказались претенденты на чемпионство. Корреспондент Vesti.kz озвучивает обновленные расклады по чемпионству в КПЛ-2024.

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После перенесенного матча между "Астаной" и "Атырау" (3:2) у подавляющего большинства команд казахстанской премьер-лиги (КПЛ) стало равное количество сыгранных матчей. Особенно важно это в чемпионской гонке, где в равных условиях оказались претенденты на чемпионство. Корреспондент Vesti.kz озвучивает обновленные расклады по чемпионству в КПЛ-2024.

После вчерашнего матча есть одно большое изменение - "Астана" вырвалась в лидеры турнирной таблицы с 43 баллами, опередив "Кайрат" (41), а также оторвавшись от "Ордабасы" (39) и "Актобе" (37). Даже у красно-белых, идущих в таблице четвертыми, все еще сохраняются минимальные шансы на золото. Но для этого им необходимо выигрывать оба матча, а конкуренты выше должны растерять баллы.

"Астана" в лидерах. Команду ждут гостевой матч с "Тоболом" (3 ноября) и домашняя игра с "Жетысу" (10 ноября). У "Кайрата" будет домашняя встреча с "Ордабасы" (2 ноября) и выезд к "Атырау" (10 ноября). "Ордабасы" осталось съездить в гости в "Кайрату" (2 ноября) и принять у себя "Елимай" (10 ноября). У "Актобе" же гостевой матч с "Шахтером" (2 ноября) и домашняя встреча с "Тураном" (10 ноября).

Футболистам "Астаны" нужно выиграть оба матча, чтобы даже не задумываться о том, что делают их конкуренты. "Кайрат" нуждается как минимум в одной осечке от столичных, но и сам должен набирать очки. "Ордабасы" сможет рассчитывать на чемпионство только в случае как минимум двух потерь очков от "Астаны", победе над "Кайратом" и хорошей игре с "Елимаем".

В принципе, есть вероятность, при которой чемпион будет выявлен уже на этой неделе. Если в субботу "Кайрат" не обыграет дома "Ордабасы", а в воскресенье "Астана" одержит верх над "Тоболом", то столичные досрочно станут чемпионами Казахстана.

Если центральный матч 25-го тура закончится вничью, то у "Ордабасы" будет 40 баллов, а у "Кайрата" - 42. Что касается "Астаны", то ей победа над "Тоболом" принесет уже 46 пунктов, они будут в недосягаемости. То же самое, если "Ордабасы" обыграет в гостях "Кайрат", тогда у шымкентцев будет 42 очка, а у алматинцев останется 41 балл.

Не будем забывать и про особенности регламента КПЛ. Согласно пункту 5.4, если после всех туров сразу у двух команд будет одинаковое количество очков, то между ними пройдет так называемый "золотой" матч. К примеру, если "Кайрат" одержит две победы в двух оставшихся турах, а "Астана" наберет четыре очка (победа и ничья), то у них будет одинаковое значение - 47 баллов. В таком случае лига должна будет провести чемпионский матч между "Астаной" и "Кайратом".

Пока шансы между четырьмя претендующими на чемпионство командами мы бы распределили так:

"Астана" - 54%
"Кайрат" - 34%
"Ордабасы" - 10%
"Актобе" - 2%.

Отметим, что предпоследний 25-й тур КПЛ-2024 пройдет в субботу и воскресенье, 2-3 ноября.

Фото: ФК "Астана", ФК "Кайрат", ФК "Ордабасы"©️

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Астана 22 13 4 5 34-18 43
2 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 22 8 8 6 26-19 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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