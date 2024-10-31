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Вчера 22:31
 

Стало известно место проведения финала турнира "Женис" - "Астана" за полмиллиарда

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Стало известно место проведения финала турнира "Женис" - "Астана" за полмиллиарда ©Vesti.kz

Финал нового турнира Казахстана: Кубка Лиги состоится в Туркестане, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

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Финал нового турнира Казахстана: Кубка Лиги состоится в Туркестане, передает Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

Решающий матч, в котором сойдутся столичные клубы "Женис" и "Астана", состоится 23 ноября в Туркестане, на стадионе "Туркестан Арена". Начало игры в 15:00 по казахстанскому времени.

На момент выхода в финал оба клуба заработали по 89 миллионов тенге. Победитель турнира увеличит свой бюджет еще на 40 миллионов тенге. В целом призовой фонд составляет около 500 миллионов тенге.

"Женис" в 1/2 финала прошел алматинский "Кайрат", а "Астана" одолела "Елимай".

 

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