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Вернется в Казахстан? Аймбетов готов покинуть турецкий клуб

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Вернется в Казахстан? Аймбетов готов покинуть турецкий клуб ©КФФ

Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов может уйти из турецкого клуба "Адана Демирспор" в зимнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Нападающий сборной Казахстана Абат Аймбетов может уйти из турецкого клуба "Адана Демирспор" в зимнее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Карьера форварда в турецком клубе не складывается. Аймбетов получает мало игрового времени, к тому же его команда находится в глубочайшем кризисе, являясь главным аутсайдером турецкой Суперлиги.

Даже после смены главного тренера, количество игрового времени Абата в "Адане Демирспор" не увеличилось. По сведениям источника, знакомого с ситуацией, Аймбетов настроен сменить клуб зимой, поскольку не видит перспектив у команды и его не устраивает его нынешняя роль.

При этом нападающий хочет продолжить выступление зарубежом и не готов возвращаться в чемпионат Казахстана.

В январе 2025 года у Аймбетова останется полгода до завершения контракта с "Адана Демирспор" и он сможет официально вести переговоры с другими клубами. Не исключено, что он уйдет уже зимой и разорвет контракт с турецким клубом по обоюдному согласию сторон.

В нынешнем сезоне игрок сборной Казахстана провел пять матчей в Суперлиге и не отметился результативными действиями. "Адана Демирспор" занимает последнее, 19-й место в чемпионате Турции, набрав всего одно очко в девяти играх.

 

Аймбетов Абат Турция Казахстанцы за границей Футбол

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