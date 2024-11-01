"Заберу его нолик". Чимаев, Махачев и еще 6 бойцов UFC, которые хотят подраться с Рахмоновым

Пока казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0) находится без соперника, самое время вспомнить, а кто с начала 2024 года так или иначе изъявлял желание разделить клетку с непобежденным Номадом в UFC? Корреспондент Vesti.kz вспомнил восемь памятных случаев.

Джек Делла Маддалена (17-2, №4 полусреднего веса UFC)

28-летний боец один из тех, кто неоднократно высказывался о Шавкате. Его очень интересует бой с казахстанцем, но к нему он испытывает только уважение. Летом они могли встретиться на турнире в Австралии, но в итоге оба оказались не готовы из-за восстановления после травм.

"Бой моей мечты - это пятираундовый чемпионский бой с Рахмоновым в Австралии. Думаю, что он самый жесткий боец в дивизионе, не считая меня", - признался проспект в феврале этого года.

"В этом дивизионе хватает страшных ребят, но я страшнее всех. Шавкат, ты один из лучших. Мы можем провести претендентский бой! Погнали!", - заявил он после победы над одноклубником Рахмонова - Гилбертом Бернсом - в марте.

"Я думаю, что финиширую его, выйду туда и шокирую мир. Я мог бы зажечь в нем искру", - фрагмент из его мартовского интервью.

"Мне всегда нравился стиль Шавката и всегда хотелось подраться с ним. Я думаю, что он лучший, и это довольно сложный бой", - сказал он в апреле.

Темба Горимбо (14-4, вне рейтинга полусреднего веса UFC)

В начале февраля, после второй подряд победы в UFC, опытный представитель Зимбабве сделал пару громких заявлений о непобежденном Шавкате. После этого Горимбо оформил еще две виктории, но больше такого себе не позволял. Интересно, почему 33-летний боец перестал говорить о казахстанце?

"Я хочу драться с лучшими парнями и хочу стать чемпионом в 2024 году. Будь то Эдвардс или Рахмонов, не имеет значения. Я собираюсь их победить", - сказал он в интервью после победы над Питом Родригесом за 32 секунды.

"Я собираюсь стать первым человеком, который побьет Шавката и нанесет ему первое поражение в карьере", - добавил он буквально на следующий день после боя.

Иэн Гэрри (15-0, №7 полусреднего веса UFC)

Многообещающий проспект из Ирландии лично знаком с Шавкатом, с которым вместе тренировался в американском зале Kill Cliff FC. Они даже вспоминали совместные спарринги, но у каждого своя версия касательно того, кто в них выглядел лучше.

"Конечно, я хочу бой с Шавкатом! 18-0, 18 финишей, непобежденный - я готов! Он заслужил биться за титул следующим. Это точно бой, который нужно сделать в будущем! Мы спарринговали и тренировались вместе. Я многому научился у Шавката - феноменальный боец в каждом аспекте этой игры. Только уважение ему, но я постараюсь забрать его нолик, как и он постарается забрать мой нолик. Мне нравится идея подраться с Шавкатом за титул UFC. Я хочу, чтобы он стал чемпионом. Ну а потом приду я, и заберу и его нолик с поясом!", - сказал он в июне, незадолго до своего поединка против Майкла Пейджа.

"Декабрь 2024 года. Непобежденный против непобежденного. Давайте сделаем это!", - такое предложение поступило Шавкату от Гэрри уже в июле.

После того, как весь мир узнал об отмене титульного боя Рахмонова, Гэрри перезалил в свои соцсети видео летнего обращения к Шавкату. Кажется, он все еще заинтересован в их поединке. Может, именно он побьется с казахстанцем на UFC 310?

Колби Ковингтон (17-4, №6 полусреднего веса UFC)

36-летний американец старается обходить имя Рахмонова стороной, однако в конце июля он все же сделал несколько громких высказываний, где пытался задеть и его. Этот выпад не был замечен Шавкатом, по крайней мере, ответа не поступило.

"До конца следующего года мы с этой крысой Шавкатом подеремся за титул. Я собираюсь вернуться в октагон и выложиться на максимум ради UFC и своих фанатов. Сейчас мне надо поговорить с матчмейкерами, чтобы обсудить все имеющиеся возможности подраться за пояс. Люди знают, что быть чемпионом – моя судьба. И я это тоже знаю. Не думаю, что в Шавкате есть что-то особенное. Его стиль - драться с высоко поднятым подбородком. В последнем бою он победил Стивена Томпсона. Но мне не кажется, что это веский повод драться за титул. Шавкат победил многих неизвестных парней и пока не встречался ни с одним топовым соперником. Есть много вопросов, но одно знаю точно - у меня есть навыки, чтобы победить любого в мире", - заключил Колби.

Камару Усман (20-4, №2 полусреднего веса UFC)

Даже в 37 лет нигерийский экс-чемпион оставался одним из главных претендентов на пояс, хотя он и идет на серии из трех поражений. Несколько часов назад в своих соцсетях ветеран выложил пост с тремя эмодзи - глаза, еще раз глаза и намекающий взгляд. Не сложно догадаться, о чем идет речь - он не прочь подраться с Шавкатом, пока у него нет возможности встретиться с чемпионом.

"Теперь, из-за поражения Эдвардса, в UFC скажут: "Хорошо, мы хотим дать Усману бой, чтобы действительно показать фанатам, что он вернулся, и себе самим, что он вернулся и заслуживает шанса потенциально выйти и вернуть себе этот титул. Чтобы сделать это, найдите ему кого-то из топов. Это может быть Шавкат Рахмонов или Джек Делла Маддалена", - отрывок из июльского интервью Усмана.

Хоакин Бакли (20-6, №9 полусреднего веса UFC)

30-летний американец неоднократно позволял себе лишнее по отношению к Шавкату. Начиная с оскорблений, заканчивая фотографией, где он "заживо хоронит" казахстанца, подписав 2024-й как год его смерти (намек на их очный поединок). Готов ли он сейчас спасти ситуацию и встретиться с Рахмоновым лицом к лицу?

"Я всегда говорил, что Шавкат никогда не был так хорош, как утверждают люди. Причина, по которой я говорю это так уверенно, в том, что когда ему предлагали бой со мной, то он не согласился. Когда его бой с Маддаленой отменили, я был готов подраться с ним на том же турнире. Он отказался. Допустим, я подрался с Шавкатом, и ему посчастливилось победить меня. Бум, легко. Без сомнения, они тут же отдали бы титульник ему. Но он в курсе, что мне удавалось бить многих его товарищей по команде, и у меня есть преимущество перед ним. Не думаю, что Шавкат так хорош. Рано или поздно его выведут на чистую воду. Если это буду не я, то это сделает Белал", - говорил он в сентябре.

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Ислам Махачев (26-1, чемпион легкого веса, №1 P4P UFC)

Сам 33-летний российский чемпион на этот счет не высказывался. Но за него все сказал его же тренер Хавьер Мендес. Вряд ли есть смысл сомневаться в правильности сказанного. В двух словах - он не исключил возможность организации боя Ислама и Шавката, если первый поднимется в весе.

"Согласится ли Ислам на бой с Шавкатом? Если UFC предложат, то конечно. Никаких проблем в этом нет, абсолютно. Никаких. Если UFC скажут, что надо драться с ним, сделают предложение, Ислам скажет: "Без проблем". Все зависит от Ислама, от того, что он скажет. Но, насколько я знаю, он против боя с Белалом Мухаммадом. Они провели слишком много времени в зале вместе, поэтому этого боя не будет", - подтвердил наставник в сентябре.

Хамзат Чимаев (14-0, №3 среднего веса UFC)

У 30-летнего Борза спросили про потенциальный бой с Шавкатом за титул за несколько дней до недавнего турнира UFC 308 Абу-Даби (ОАЭ). Он дал понять, что не будет отступать ни при каких обстоятельствах, ведь пояс - это основная цель, причем он желает добиться успеха сразу в трех весовых категориях.

"Шавкат? Конечно, я готов. Если они дадут мне бой за титул, то я готов драться с кем угодно. Если они предложат хорошие деньги и бой за титул, я в готов. Не важно против кого", - ответил Хамзат.

Напомним, что в четверг чемпион полусреднего веса UFC(24-3-0-1) слетел с титульного боя против Рахмонова, который должен был пройти 8 декабря нав Лас-Вегасе (Невада, США).

Позже сам Белал продемонстрировал причину такого решения, а Шавкат уже обратился к выбывшему из строя оппоненту.

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