Сотворил сенсацию и историю: что известно о новом чемпионе мира по борьбе из Казахстана

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов триумфально выступил на чемпионате мира-2024 в неолимпийских весовых категориях, проходящем в Тиране (Албания), передают Vesti.kz.

В финале турнира в весовой категории до 70 килограммов он встречался с Есиносукэ Аояги. Борец из Японии занимал 4-ю строчку мирового рейтинга, в то время как Кайпанов был лишь 21-м. Однако это не помешало казахстанцу победить со счетом 5:3 и стать чемпионом мира.

Таким образом, Кайпанов стал вторым в истории Казахстана чемпионом мира по вольной борьбе Первым историческое золото взял Ризабек Айтмухан (до 92 кг) в 2023 году.

Tengri Sport рассказывает об обладателе второго титула в истории страны.

Фото: ДРС

Кайпанов родился 21 июня 1998 года в Аральске (Кызылординская область), но сейчас представляет Северо-Казахстанскую область. Уже в 2019 году Нуркожа выиграл первые серьезные соревнования - стал чемпионом Азии.

В том же году у него был шанс стать первым в истории страны чемпионом мира по вольной борьбе. Турнир проходил в Астане (тогда - Нур-Султан), и Кайпанов уверенно дошел до финала: в одной восьмой казахстанец за 30 с небольшим секунд разобрался с австралийским борцом Джошуа Райли со счетом 10:0, а в четвертьфинале с таким же счетом взял верх над британцем Николае Коджокару. В полуфинале Кайпанов победил иранского борца Йонеса Аликбара Эмамичогоя со счетом 7:6.

Историческим шансом воспользоваться тогда не удалось. В финальной схватке Нуркожа первым набрал очки, но затем Давид Баев из России солидно переборол оппонента и победил со счетом 14:2.

Следующая драма случилась с Кайпановым в прошлом сезоне. На лицензионном чемпионате мира казахстанский борец выступал в олимпийском весе до 74 килограммов. Уже в 1/8 финала он уступил Кайлу Дэйку из США, а затем атлету из Японии Даити Такатани в утешительной схватке. В итоге Нуркожа остался без олимпийской лицензии для поездки в Париж. На том же чемпионате Айтмухан стал первым чемпионом мира по вольной борьбе из Казахстана.

Еще один шанс попасть на Олимпиаду был у Кайпанова в апреле 2024 года. На лицензионном турнире в Бишкеке казахстанец дошел до полуфинала, но уступил Йонесу Эмамишогаю (Иран) со счетом 0:11. Жена борца Марина Кайпанова-Седнева не смогла сдержать слез после поражения супруга.

Отметим, что теперь Кайпанов стал одним из самых титулованных борцов в истории страны. В его активе два золота чемпионата Азии (2019, 2021), серебро чемпионата Азии и чемпионата мира (2022, 2019) и долгожданное золото чемпионата мира - 2024.

первый чемпион мира по вольной борьбе из Казахстана Ризабек Айтумухан выиграл первенство среди борцов до 23 лет и стал чемпионом в трех возрастных категориях чуть больше чем за год.