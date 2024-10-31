Казахстанский борец преподнес сенсацию и выиграл чемпионат мира

Казахстанский борец вольного стиля Нуркожа Кайпанов выступил в финале чемпионата мира-2024 в неолимпийских весовых категориях в Тиране (Албания), передает Vesti.kz.

В финальной схватке в весовой категории до 70 килограммов Кайпанов сразился с японцем Есиносукэ Аояги и сенсационно победил его со счетом 5:3.

Таким образом, Кайпанов завоевал золотую медаль на мировом первенстве, а Аояги получил серебро.

Добавим, что Аояги занимает 4-е место в рейтинге Объединенного мира борьбы (UWW) в этом весе, тогда как Кайпанов располагается лишь на 21-й строчке.

К тому же, Аояги является четырехкратным призером чемпионатов мира среди юношей и молодежи (одна серебряная и три бронзовые медали). Также японец выигрывал серебро и бронзу континентального первенства уже на взрослом уровне.

Кайпанов же серебряный призер чемпионата мира и двукратный чемпион Азии (2019, 2021).

Нуркожа стал вторым казахстанским чемпионом мира по вольной борьбе - первым историческое золото взял Ризабек Айтмухан в 92 кг на ЧМ-2023.