Пора ответить за пожелания смерти, или с кем подерется Рахмонов после отмены боя с чемпионом UFC

Топовый казахстанский полусредневес Шавкат Рахмонов (18-0) остался без титульного шанса. Но его участие на турнире UFC 310, который запланирован на 8 декабря в Лас-Вегасе (Невада, США), все еще возможно. Корреспондент Vesti.kz - о возможных вариантах соперников для Рахмонова.

В топе полусреднего дивизиона хватает звезд без анонсированных боев. Начиная с экс-чемпиона Леона Эдвардса (22-4-0-1), который только летом проиграл решением Белалу Мухаммаду (24-3-0-1) и лишился звания чемпиона. Но если отобрать троих наиболее вероятных оппонентов для Шавката, то вряд ли Леон войдет в этот шорт-лист.

Это не тот боец, который станет выходить на коротком уведомлении. Тем более он все еще первый номер рейтинга, да и Шавкат довольно опасный противник для него. Поэтому у нас другие претенденты в списке.

В первую очередь, это другой экс-чемпион промоушена - нигериец Камару Усман (20-4). 37-летний боец оставался одним из конкурентов Шавката за получение титульного боя даже после трех поражений подряд. Он не дрался уже год, и явно хочет доказать, что все еще может соответствовать высочайшему уровню.

Тем более, что после недавнего выступления Хамзата Чимаева (14-0) многие заговорили об уровне Усмана. Год назад он вышел на девятидневном уведомлении на замену против Чимаева, причем в средней весовой категории. В итоге нигериец оказал серьезное сопротивление Борзу. В то же время недавно Чимаев вышел на бой против природного средневеса, экс-чемпиона дивизиона Роберта Уиттакера (26-8). Он прошел через весь лагерь, но не продержался с Хамзатом ни раунда.

После этого многие заговорили, что Усмана рано списывать со счетов, и он действительно силен. Что ж, может, на фоне этих разговоров, именно Камару спасет турнир персонально для Шавката?

Второй вариант - австралиец(17-2). Если Усман занимает второе место в рейтинге, соседствуя с Шавкатом (3), то Маддалена располагается на одну строчку ниже (4). Он неоднократно изъявлял желание подраться с казахстанцем.

Летом казалось, что этот поединок неизбежен, но в итоге Джек не был готов из-за состояния здоровья. Теперь у него будет еще одна возможность подраться с соперником мечты. Но согласится ли он, учитывая, что до турнира осталось пять недель? А ведь ему еще предстоит путь из Австралии в США, если он все же решится на это противостояние.

Чуть ли не самый вероятный вариант - девятый номер рейтинга американец(20-6). Для него это большой шанс, потому что он часто говорил о желании подраться с Шавкатом и даже пытался задеть его оскорблениями через слова про маму.

А еще желал казахстанцу смерти:

Ему нечего терять, так как в рейтинге он намного ниже. И это его шанс стать большой звездой. Более того, он американец, и ему не нужно будет сталкиваться с акклиматизацией - нужно лишь принять бой и подойти к 8 декабря без травм.

Нам остается ждать официальных новостей от UFC и команды Шавката. Конечно, хочется, чтобы он поскорее подрался за пояс. С другой стороны, в декабре будет год, как он выходил в октагон в последний раз, и хочется, чтобы простой не растягивался на более длительный срок.

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