Плакал в раздевалке. Вскрылась истинная причина конфликта Мбаппе с ПСЖ

Появились новые подробности конфликта между президентом "Пари Сен-Жермена" Нассером Аль-Хелаифи и экс-нападающим французского клуба Килианом Мбаппе, передают Vesti.kz.

Ранее в качестве причины стычки называли неупоминание президента ПСЖ и эмира Катара в прощальном ролике Килиана.

Однако, по информации L'Equipe, все дело в младшем брате футболиста. Оказывается, что президент ПСЖ попросил главного тренера команды Луиса Энрике не включать Этана Мбаппе в заявку на матч 33-го тура минувшего сезона чемпионата Франции с "Тулузой" (1:3).

После этого Килиан увидел, как его младший брат, узнавший об этом решении испанца, плачет в раздевалке. Это вызвало сильное недовольство Мбаппе, в связи с чем он заявил Аль-Хелаифи, что не простит клубу задолженность по зарплате в размере 55 миллионов евро. Стороны до сих пор судятся по этому вопросу.

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Напомним, в конце прошлого сезона Мбаппе покинул ПСЖ свободным агентом, после чего подписал контракт с мадридским "Реалом". Его брат Этан минувшим летом перешел в "Лилль".

Килиан выступал за парижан с 2017 года. За семь лет в составе ПСЖ стал лучшим бомбардиром в истории клуба, на его счету 256 голов и 108 результативных передач в 308 матчах. До этого француз выступал за "Монако", с которым выиграл чемпионат Франции.

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