Мбаппе может покинуть "Реал": известны покупатель и сумма трансфера

Нападающий сборной Франции по футболу Килиан Мбаппе может уже в ближайшее время покинуть мадридский "Реал", сообщают Vesti.kz со ссылкой на Defensacentral.

По информации источника, Мбаппе не чувствует себя счастливым в "королевском клубе" после перехода из "Пари Сен-Жермена". Также француз понимает, что пока не оправдывает возложенных на него ожиданий.

Этим готов воспользоваться английский "Ливерпуль". Мерсисайдцы готовы предложить "Реалу" за трансфер француза 150 миллионов еро. Мбаппе может заменить в английском гранде египтянина Мохамеда Салаха, который близок к уходу следующим летом.

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Напомним, Мбаппе перешел в "Реал" нынешним летом, подписав пятилетний контракт в качестве свободного агента. В этом сезоне Ла Лиги француз провел за клуб десять матчей и забил шесть голов.