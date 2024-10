Роналду промахнулся с пенальти и лишил "Аль-Наср" трофея

Завершился матч 1/8 финала Кубка Саудовской Аравии, в котором встречались "Аль-Наср", за который выступает португальский нападающий Криштиану Роналду, и "Аль-Таавун", сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла в Эр-Рияде и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный гол на 71-й минуте игры забил защитник "Аль-Таавуна" Флавио.

Причем Роналду мог спасти "Аль-Наср" от поражения, но не реализовал пенальти на шестой добавленной ко второму тайму минуте.

🚨🚨| Cristiano Ronaldo missed a penalty in the 90+6' that could have tied the game, knocking Al-Nassr out of the King Cup... 🫣



pic.twitter.com/LtYrEVshnP