Роналду отреагировал на свой промах с пенальти: последствия известны

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду прокомментировал вылет своей команды из Кубка Короля Саудовской Аравии, сообщают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала "Аль-Наср" встречался с "Аль-Таавуном" и проиграл 0:1. При этом Роналду мог спасти команду, но не смог реализовать пенальти на 90+6-й минуте.

Every challenge is an opportunity to grow. pic.twitter.com/JOWHFTnJ9S