В сборной Казахстана по футболу согласились на матч с Россией

Защитник сборной Казахстана по футболу и "Шинника" Лев Скворцов оценил уровень национальной команды России, а также высказался по поводу потенциально товарищеского матча с командой Валерия Карпина, передают Vesti.kz.

"Как тренеру, так и игрокам было бы очень интересно сыграть со сборной России. Ни с кем из сборной России я лично не знаком, выделять никого не буду. У России все футболисты сильные", - цитирует Скворцова Metaratings.ru.

На октябрьском тренировочном сборе команда России не провела ни одного официального матча. В ноябре коллектив Карпина сыграет со сборными Брунея и Сирии в Краснодаре и Волгограде соответственно. Матчи пройдут 15 и 19 ноября.

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Напомним, сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой УЕФА и ФИФА с конца февраля 2022 года. За это время она провела лишь два матча против европейских сборных, разгромив Сербию (4:0) и Белоруссию (4:0) в первой половине 2024-го. В октябре для сборной не смогли найти спарринг-партнёра — во многом ввиду занятости большинства национальных команд в Лиге наций и отборе к чемпионату мира-2026.

Сборная Казахстана под руководством Станислава Черчесова провела четыре матча - и все в Лиге наций. Команда сыграла вничью с Норвегией (0:0), а также уступила Словении (0:1, 0:3) и Австрии (0:4).