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Ему нужен шанс! Почему лучший казахстанский вратарь сидит в резерве и игнорируется в сборной?

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Ему нужен шанс! Почему лучший казахстанский вратарь сидит в резерве и игнорируется в сборной? ©ФК "Астана"

Многие не понимали и критиковали вратаря Мухаммеджана Сейсена за его решение перебраться из "Ордабасы" в "Астану" зимой 2024 года. На бумаге это выглядело так, что голкипер сменил борьбу за место в старте действующих чемпионов на позицию третьего номера в стане столичных. И, по большому счету, так и вышло.

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Многие не понимали и критиковали вратаря Мухаммеджана Сейсена за его решение перебраться из "Ордабасы" в "Астану" зимой 2024 года. На бумаге это выглядело так, что голкипер сменил борьбу за место в старте действующих чемпионов на позицию третьего номера в стане столичных. И, по большому счету, так и вышло.

К концу сезона 25-летний уроженец Тараза получил только 12 процентов игрового времени в составе "Астаны". К примеру, Йосип Чондрич получил 63 процента времени, а Александр Заруцкий - 26 процентов. Да и в целом, Мухаммеджан играл в основном в кубковых турнирах.

Но почему же в "Астане" должны предоставить вратарю шанс в основном составе на старте нового сезона? Корреспондент Vesti.kz придерживается этого мнения и объясняет почему.


Сейсен дебютировал за столичных только в мае, когда тренерский штаб во главе с Григорием Бабаяном поставил его в старт на кубковый матч с "Тоболом". Увы, это был последний матч "Астаны" в Кубке Казахстана, потому что в этом четвертьфинале они уступили соперникам - 0:1.

Дебют Мухаммеджана получился смазанным. Команда проиграла и вылетела. Сейсен, несмотря на шесть сэйвов, пропустил гол после удара Ислама Чеснокова. Но там провалилась оборона столичных, пропустив забегание с фланга. Партнер вырезал пас Чеснокову на полупустые ворота, и у Мухаммеджана почти не было шансов на спасение. Это явно не его ошибка, но, так или иначе, дебют точно не огненный.

Следующего шанса он ждал еще три месяца, и получил его только в полуфинальной игре Кубка лиги с "Елимаем". В тот момент столичные уже начали свою еврокубковую кампанию и играли на два фронта (а то и на три, если учитывать Кубок лиги). Поэтому в игре с "Елимаем" Бабаян задействовал далеко не всех лидеров.

За 90 минут футболисты "Елимая" нанесли 15 ударов, но только три из них пришлись в створ ворот Сейсена. В итоге "Астана" сыграла в гостях вничью, что стало неплохим результатом по итогам первой встречи. 

Спустя полтора месяца Мухаммеджан вновь вышел на поле, уже в ответной полуфинальной игре с "Елимаем". За 120 минут игры команды вновь не смогли поразить ворота друг друга, а голкипер столичных отразил девять ударов в створ.

Все дошло до серии пенальти, главным героем которой стал как раз Сейсен. Сначала он отразил удар Шины, а спустя некоторое время парировал выстрел Ислама Машукова. Два важнейших сэйва вывели "Астану" в финал Кубка лиги - 0:0 (3:1 - по пенальти).

7 ноября Сейсен провел первый еврокубковый матч в карьере. До этого он не играл в континентальных первенствах ни в "Астане", ни за бывшие команды. Столичные отправились полурезервным составом на выезд к кипрскому "Пафосу" в общем этапе Лиги конференций.

И именно перфоманс вратаря казахстанского клуба был великолепным. Пока полевые игроки вчистую проигрывали основе "Пафоса" и в технике, и в скорости, раз за разом именно Мухаммеджан останавливал выпады хозяев. Но на 87-й минуте он пропустил обидный гол, когда защита позволила "Пафосу" организовать атаку и оставила Сейсена в одиночестве перед нападающим.

Суммарно за матч Мухаммеджан совершил 12 сэйвов! За кого и было обидно в той встрече, то именно за него.

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Спустя две с лишним недели Сейсен получил еще один шанс от Бабаяна - он вышел в старте на финальный матч Кубка лиги против "Жениса". Тут столичным понадобились даже не 90, а 120 минут игрового времени.

"Астана" одержала победу со счетом 2:0, завоевав единственный трофей в сезоне-2024. Сейсен парировал три удара в створ, сделав несколько важнейших сэйвов. Благодаря ему команда держалась на плаву, пока не вышла вперед в середине овертайма.


Если смотреть в целом, то Мухаммеджан провел пять матчей во всех турнирах, пропустив в них два гола - от "Тобола" (0:1) и "Пафоса" (0:1). Суммарно по воротам Сейсена соперниками было нанесено 35 ударов в створ (в среднем, семь - за матч). И в 33 из 35 случаев Сейсен свою команду выручал, процент сэйвов - 94,2.

И добавьте сюда серию пенальти в игре с "Елимаем", где он сделал два спасения, пропустив только один гол. Все это дает нам полное право считать, что Сейсен явно недооценен, причем не только в клубе, но и в сборной Казахстана.

Понятно, что в национальную дружину вызывали тех, у кого была игровая практика. Но даже с мизерным количеством игрового времени, Сейсен обращает на себя внимание. Он еще очень молод, 25 лет для вратаря - это ничто. Поэтому в следующем сезоне в "Астане" должны дать шанс Мухаммеджану проявить себя в основе.

Сейчас Сейсен показывает такой уровень, который вполне может позволить ему бороться за свитер первого номера не только в "Астане", но и в сборной Казахстана. В связи с этим, зимой должен решиться и вопрос по хорватскому легионеру столичных Чондричу. Нужен ли вратарь-иностранец, если в команде есть два хороших местных голкипера (Сейсен и Заруцкий)?

Отметим, что до конца сезона "Астана" проведет еще три игры в Лиге конференций. Дома сыграют с "Виторией Гимарайнш" (28 ноября) и "Челси" (12 декабря), а в гостях - с АПОЭЛом (19 декабря).

Фото: ФК "Астана"©️

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