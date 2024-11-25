Зайнутдинов уйдет из "Бешикташа" зимой? В Турции есть отличный вариант "из прошлого"

Впервые в карьере казахстанец Бахтиер Зайнутдинов проводит сезон без игровой практики, хотя и является полностью здоровым. С начала кампании 2024/25 "Бешикташ" провел 19 матчей во всех турнирах, но универсал из Тараза лишь дважды выходил на замену на последние минуты встречи - это было в конце сентября и начале октября.

Понятно, что каких-то изменений в лучшую сторону ждать не стоит, даже во второй половине сезона. Более того, 26-летнему футболисту нужно срочно сменить клубную прописку, пусть даже на правах аренды. Корреспондент Vesti.kz считает, что хороший вариант для Зайнутдинова есть даже в Турции.

Накануне "Бешикташ" потерпел поражение в домашнем матче 13-го тура Суперлиги против "Гезтепе". Несмотря на то, что в первой десятиминутке мяч дважды побывал в сетке ворот гостей, "Гезтепе" не стал опускать рук и оформил камбэк - 2:4!

Причем четвертый гол гости забили уже после удаления, оставшись вдесятером. Особое внимание стоит обратить и на замены в исполнении тренера "Бешикташа" Джованни ван Бронкхорста - он выпустил только двоих свежих футболистов на исходе часа игры. Еще три замены остались неиспользованными. Ожидаемо на поле не вышел и Зайнутдинов, уже в седьмой игре подряд.

После 12 туров в активе "Бешикташа" 21 набранный балл и шестое место в чемпионате. Их опередили и обидчики из "Гезтепе", у которых такое же количество очков, но чуть лучше разница мячей - они поднялись в топ-5.

Среди возможностей для Зайнутдинова можно рассматривать и Россию, где к нему есть перманентный интерес, и варианты с другими турецкими клубами. К примеру, зимой он мог бы уйти в другой клуб чемпионата на правах аренды, чтобы быть на виду у тренерского штаба и руководства "Бешикташа". Это явно увеличит его шансы вернуться в стан стамбульцев в качестве игрока, на которого рассчитывают. Но для этого, понятное дело, нужно хорошо себя показать.

Хорошим вариантом для Бахтиера был бы как раз "Гезтепе". Это тоже хорошая команда, только в по итогам прошлого сезона поднявшаяся в элиту турецкого футбола (второе место во втором дивизионе). В составе нет большого количества звезд, можно выделить разве что арендованного у "Челси" нападающего Давида Датро Фофана. В нынешнем составе клуба из Измира Зайнутдинов был бы в топ-3 дорогостоящих.

Самый главный аргумент в пользу этого варианта - тренерский. В Турции Зайнутдинов страдает из-за отсутствия доверия со стороны тренеров. По сути, с теплом к нему относился только Шенол Гюнеш, который и стал инициатором трансфера Бахтиера в августе 2023 года. Но, как вы знаете, его уволили через пару месяцев, а затем казахстанец успел поработать еще с рядом других специалистов.

Ван Бронкхорст, пришедший в "Бешикташ" летом, сразу дал понять, что больших ожиданий на Зайнутдинова не возлагает. Поэтому изначально его слепое желание остаться в Стамбуле, чтобы что-то кому-то доказывать - выглядело рискованным.

А "Гезтепе" уже год тренирует один из самых успешных тренеров, когда-либо работавших в Казахстане - болгарин Станимир Стойлов. Он успешно возглавлял "Астану" в золотые годы столичных, а еще имел опыт работы в сборной Казахстана.

В начале 2018 года 19-летний Зайнутдинов был подписан "Астаной". Тогда команду тренировал как раз Стойлов, и он стал первым наставником Бахтиера за пределами родного Тараза. Он прошел с ним сборы перед началом сезона, но дебютировать за "Астану" при нем не успел - в тот момент Станимира забрали в сборную Казахстана, а пост главного тренера клуба перешел к Григорию Бабаяну.

Но зато при Стойлове Зайнутдинов провел первый год в стане национальной дружины. В марте он 2018-го он получил первый вызов, и сразу же забил в товарищеском матче с Венгрией (3:2). Всего, в девяти матчах под руководством болгарского тренера, Бахтиер забил три гола за сборную (пострадали также Азербайджан и Латвия). Выходит, именно при этом тренере Зайнутдинов стал писать новый бомбардирский рекорд сборной.

Зайнутдинов после перехода в "Астану" в 2018 году

Как видим, Стойлов - особенный человек в карьере Зайнутдинова. Именно он пригласил его в казахстанский топ-клуб из родного "Тараза", он привлек его в сборную, где Бахтиер забил в дебютной игре. Станимир отлично знаком с его качествами, и он мог бы вернуть казахстанцу веру в себя, а еще раскрыть его, показав всей Турции, что Зайнутдинов может быть полезен.

"Мы взяли его из "Тараза" в "Астану". Потом, в сборной, в 18 лет (на самом деле - в 19 - Прим. автора) я его сразу ставил в основу. По нему было видно, что есть характер, который хочет выиграть, который хочет биться, который хочет сделать что-то лучше. Посмотрел, что ему не хватает физической выносливости, и мы начали потихоньку это добавлять в "Астане". И потом, в "Ростове", у него с динамикой и физической выносливостью было все в порядке", - рассказывал Стойлов в 2021 году.

В том же интервью Станимир отмечал, что видит Бахтиера именно игроком атаки, и это совпадает с видением самого футболиста. Зайнутдинов неоднократно говорил, что ему больше хотелось бы действовать в атаке, но он готов к любым задачам от тренера. В этом плане Стойлов и Зайнутдинов - единомышленники, и они точно смогли бы работать в удовольствие.

Полтора года назад, когда Бахтиер еще играл в России, Стойлов отмечал, что ему пока рано ехать в чемпионат Италии. Болгарин ставил акцент на то, что футболисту все еще надо много работать и дисциплинированно трудиться. И, как показывает его ситуация в Турции, он был прав.

Пока наши мысли о союзе Стойлов и Зайнутдинова спустя шесть лет - это лишь разговоры вокруг да около. Официально еще никто ничего не сообщал: ни Зайнутдинов или его агент - об уходе из "Бешикташа", ни тем более "Гезтепе" - об интересе к казахстанцу.

Вчера клуб Стойлова обыграл "Бешикташ" на их же поле. Наверняка Станимир и Бахтиер успели встретиться, перекинуться парой фраз, может быть, вспомнить былые времена. А были ли разговоры о возможном воссоединении - мы знать не можем.

Но, согласитесь, что это был бы крутой вариант для Зайнутдинова? Так он остался бы в Турции, получил бы тренера, с которым точно удалось бы сработаться. Более того, перспективы "Гезтепе" на данный момент ничем не хуже, чем у "Бешикташа", и вчерашняя игра это только доказывает. Игрок точно нуждается в перезагрузке.

Фото: ФК "Бешикташ" (1,2), ФК "Астана" (3), КФФ (4)©️