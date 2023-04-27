"Его рано отправлять в Италию". Стойлов высказался о перспективах Зайнутдинова

Бывший главный тренер "Астаны" и сборной Казахстана Станимир Стойлов в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил нынешний уровень Бахтиера Зайнутдинова и объяснил, почему полузащитник ЦСКА не должен торопиться с переездом в европейский топ-чемпионат.

"У Бахи отличный потенциал, но вопрос, как он его реализует. Да, он способен играть на хорошем уровне, в той же Италии. Но сейчас он должен еще решить много задач, надо много работать над своим мастерством, он должен это понимать.

Я смотрю, как у него проходит последний год, есть травмы, и это тоже проблема, которую нужно решать. У Бахи есть все качества, но ему надо каждый день улучшать свои навыки, ему надо сконцентрироваться только на работе! Поэтому я бы сказал, что пока Зайнутдинова рано отправлять в Италию. Надо добиться того, чтобы он стал одним из лидеров ЦСКА, заметным игроком в РПЛ. Вы посмотрите, как съездил в Италию Кокорин и другие игроки из РПЛ, им не удалось там серьезно заявить о себе.

Оптимальная позиция Зайнутдинова? Стоит признать, что одно из его сильных качеств - универсальность, он может играть на разных позициях, но для меня он игрок центра поля или фланговый атакующий, потому что он умеет забивать голы. В обороне? Там тоже может, если прогресс есть, то почему нет? Главное, играть с головой и прогрессировать", - отметил болгарский специалист.

В нынешнем сезоне чемпионата России Зайнутдинов провел 18 матчей, забил один гол и отдал две голевые передачи. Ранее возникала информация об интересе к игроку сборной Казахстана со стороны итальянских клубов "Аталанта" и "Торино".

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