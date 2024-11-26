Казахстан завоевал семь медалей на чемпионате мира по борьбе

Семь медалей завоевала сборная Казахстана на 37-м чемпионате мира по борьбе среди военнослужащих, передает Vesti.kz.

Состязания прошли с 18-24 ноября в столице Армении - Ереване. В них приняли участие 400 спортсменов из 21 страны мира. За звание сильнейших борцов мира среди военнослужащих поборолись члены сборных Казахстана, Албании, Армении, Беларуси, Колумбии, Франции, Венгрии, Индии, Ирана, Италии, Иордании, Республики Кореи, Саудовской Аравии, Монголии, Корейской Народно-Демократической Республики, Румынии, России, Швейцарии, Туниса, Турции и США.

Команду Казахстана на турнире представили 17 борцов, семь из которых завоевали медали. Золото в вольной борьбе завоевали Мейржан Аширов (70 кг) и Камиль Куруглиев (97 кг), а в греко-римской части турнира чемпионом стал Алимхан Сыздыков (130 кг).

Бронзовые медали в копилку казахстанской сборной принесли борец-вольник Рустем Мирзагалиев (86 кг), борец греко-римского стиля Айдос Султангали (60 кг), а также участницы женской части турнира: Светлана Анкичева (50 кг) и Марина Седнева (55 кг).

Благодаря этим результатам, сборная Казахстана заняла 5-е место в общекомандном рейтинге.