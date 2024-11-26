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Испания
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"Барселона" решила судьбу преемника Левандовски. Он отказал грандам АПЛ

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"Барселона" решила судьбу преемника Левандовски. Он отказал грандам АПЛ ©ФК "Спортинг"

Каталонская "Барселона" заинтересована в приобретении нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша, передает Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" заинтересована в приобретении нападающего лиссабонского "Спортинга" Виктора Дьекереша, передает Vesti.kz.

В каталонском клубе считают шведа идеальным преемником Роберта Левандовски. По сообщениям Diario Sport, руководство "сине-гранатовых" готово выложить за Дьекереша требуемые 70 миллионов евро следующим летом, а затем отправить его в аренду в "Спортинг" до истечения срока контракта Левандовски.

Таким образом, после возвращения в "Барселону" нынешней звезде лиссабонцев уже не придется конкурировать с поляком. Виктор отметился 24 голами и четырьмя результативными передачами в 19 матчах текущего сезона.

Интерес к 26-летнему футболисту также приписывается "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Челси" и другим топ-клубам.

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