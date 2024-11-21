Лишивший Казахстан золота на Олимпиаде-2024 боксер принял решение о карьере

Олимпийский чемпион Парижа-2024 украинский боксер Александр Хижняк принял решение о своем будущей карьере, сообщают Vesti.kz.

По словам спортсмена, он хочет перейти в профессионалы и завоевать там титул чемпиона мира.

"В олимпийском боксе я уже получил все, я прошел эту игру полностью. Победил на всех соревнованиях, на которых только можно было победить. Из всех турниров у меня есть золотые медали. А профессиональный ринг для меня - это новое, но интересное. Я там тоже хочу стать чемпионом мира, хочу попробовать себя. Есть еще чуть больше месяца, чтобы решить для себя, что я бы хотел, и уже двигаться в этом направлении", - сказал Хижняк сайту "Обозреватель".

29-летний Хижняк - серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, чемпион мира (2017), двукратный чемпион Европейских игр (2019, 2023), бронзовый призер Европейских игр (2015) и чемпион Европы (2017).

В финале олимпийского турнира в Париже (Франция) в весовой категории до 80 килограммов Хижняк победил казахстанца Нурбека Оралбая.

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