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Казах выступит за Узбекистан на ЧА-2024 по боксу

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Казах выступит за Узбекистан на ЧА-2024 по боксу ©AIBA

Этнический казах из Узбекистана Мадияр Саидрахимов выступит за национальную команду своей страны на предстоящем в Чиангмае (Таиланд) чемпионате Азии по боксу, сообщают Vesti.kz.

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Этнический казах из Узбекистана Мадияр Саидрахимов выступит за национальную команду своей страны на предстоящем в Чиангмае (Таиланд) чемпионате Азии по боксу, сообщают Vesti.kz.

Боксер, выступающий в весовой категории до 92 килограммов вошел в заявку сборной, которая выступит во всех 13 весовых категориях.

Саидрахимов становился бронзовым призером чемпионата мира 2021 года, завоевывал серебро чемпионата Азии 2022 года, а также побеждал на Всемирных военных играх 2019 года.

Напомним, континентальное первенство пройдет с 28 ноября по 12 декабря.

Добавим, сборная Казахстана также выступит в Таиланде в женской и мужской сетке. Мужская команда будет представлена в 13 весовых категориях.

В соревнованиях у женщин Казахстан будет представлен в 12 весовых категориях.

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