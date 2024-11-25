Демьяненко оценил перемены в сборной Казахстана по боксу и приглашение тренера Головкина

Серебряный призер Олимпиады-1980 в Москве Виктор Демьяненко прокомментировал корреспонденту Vesti.kz приглашение в сборную Казахстана по боксу тренера Геннадия Головкина по физической подготовке Кристофера Камачо и другие перемены в команде.

Напомним, Камачо присоединился к команде этой осенью по приглашению Головкина, ныне являющимся президентом Национального олимпийского комитета (НОК) Казахстана. Американский тренер известен по работе с такими бойцами ММА, как Хабиб Нурмагомедов, Даниэль Кормье, Кейн Веласкес, Люк Рокхолд.

"Радует, что в сборной происходят перемены. Надеюсь, что они смогут оживить конкуренцию. Раньше у нас все регионы бились и имели шанс попасть в сборную. Нужно, чтобы было два-три равноценных состава, способных биться и голодных до турниров. Отдельно хочу отметить приглашение в команду бывшего тренера Головкина. Камачо - помогал в физической подготовке Головкину. Это первый опыт приглашения иностранца в команду. Посмотрим, что из этого получится. Я думаю, что он профессионал и сможет дать что-то новое и полезное нашим ребятам", - отметил Демьяненко.

Добавим, что сейчас наша сборная готовится к чемпионату Азии, который должен пройти с 30 ноября по 11 декабря в таиландском городе Чиангмай.

С составом Казахстана можно ознакомиться здесь.

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