Лучшему боксеру ЧМ-2024 из Казахстана сообщили хорошие новости

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов рассказал о планах победителя молодежного чемпионата мира Торехана Сабырхана выступить на соревнованиях среди взрослых, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Meta-ratings.kz.

"Торехан Сабырхан совсем недавно стал чемпионом мира среди молодежи и победителем в номинации "лучший боксер". 17-24 декабря он выступит на чемпионате Казахстана среди взрослых, который состоится в Караганде. По международным правилам боксеры 2006 года рождения могут принимать участие во взрослых соревнованиях только со следующего года. Однако мы дадим возможность попробовать свои силы в предстоящем чемпионате РК нашим молодым спортсменам, которые стали призерами прошедшего в Черногории чемпионата мира", - заявил Сатжанов.

Напомним, Торехан является младшим братом чемпиона мира из Казахстана Махмуда Сабырхана.

Уникальному боксеру из Казахстана "отдали" золото Олимпиады

На прошедшем недавно в Будве (Черногория) молодежном чемпионате мира он выиграл золото в весовой категории до 67 килограммов, победив в финале кубинца Давида Эспиносу Сантойю. Его признали лучшим боксером мирового первенства.

Добавим, что Сабырхан является первым в истории четырехкратным чемпионом Азии по боксу среди юниоров и молодежи.