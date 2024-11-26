Главный конкурент Казахстана? Узбекистан выбрал состав на ЧА по боксу
Сборная Узбекистана по боксу определилась с составом на предстоящий чемпионат Азии, который пройдет с 28 ноября по 12 декабря в Чиангмае (Таиланд), передают Vesti.kz.
Сборная Узбекистана по боксу определилась с составом на предстоящий чемпионат Азии, который пройдет с 28 ноября по 12 декабря в Чиангмае (Таиланд), передают Vesti.kz.
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Самые известные представители в составе сборной Узбекистана - чемпион мира-2019 Миразизбек Мирзахалилов и призер ЧМ-2021 Мадияр Саидрахимов.
Узбекистан будет представлен во всех 13 весовых категориях. Полностью состав выглядит так:
48 кг: Шодиержон Меликузиев (финалист ЧМ-2023);
51 кг: Асилбек Джалилов;
54 кг: Шахзод Музаффаров (финалист ЧА-2022);
57 кг: Миразизбек Мирзахалилов (чемпион мира-2019);
60 кг: Дильшод Абдумуродов;
63,5 кг: Адхамджон Мухиддинов;
67 кг: Муджибулло Турсунов (участник ЧМ-2023);
71 кг: Хавасбек Асадуллаев;
75 кг: Джавохир Умматалиев (чемпион мира и Азии среди молодежи, 19 лет);
81 кг: Турабек Хабибуллаев;
86 кг: Джасурбек Юлдашев;
91 кг: Мадияр Сайдрахимов (бронзовый призер ЧМ-2021);
92+кг: Джахонгир Зокиров (пятикратный чемпион Азии по юниорам и молодежи).
Добавим, что мужская сборная Казахстана по боксу будет представлена в Таиланде также в 13 весовых категориях, а в женской сетке выступят 12 спорстменок.
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