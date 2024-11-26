Главный конкурент Казахстана? Узбекистан выбрал состав на ЧА по боксу

Сборная Узбекистана по боксу определилась с составом на предстоящий чемпионат Азии, который пройдет с 28 ноября по 12 декабря в Чиангмае (Таиланд), передают Vesti.kz.

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Самые известные представители в составе сборной Узбекистана - чемпион мира-2019 Миразизбек Мирзахалилов и призер ЧМ-2021 Мадияр Саидрахимов.

Узбекистан будет представлен во всех 13 весовых категориях. Полностью состав выглядит так:

48 кг: Шодиержон Меликузиев (финалист ЧМ-2023);

51 кг: Асилбек Джалилов;

54 кг: Шахзод Музаффаров (финалист ЧА-2022);

57 кг: Миразизбек Мирзахалилов (чемпион мира-2019);

60 кг: Дильшод Абдумуродов;

63,5 кг: Адхамджон Мухиддинов;

67 кг: Муджибулло Турсунов (участник ЧМ-2023);

71 кг: Хавасбек Асадуллаев;

75 кг: Джавохир Умматалиев (чемпион мира и Азии среди молодежи, 19 лет);

81 кг: Турабек Хабибуллаев;

86 кг: Джасурбек Юлдашев;

91 кг: Мадияр Сайдрахимов (бронзовый призер ЧМ-2021);

92+кг: Джахонгир Зокиров (пятикратный чемпион Азии по юниорам и молодежи).

Добавим, что мужская сборная Казахстана по боксу будет представлена в Таиланде также в 13 весовых категориях, а в женской сетке выступят 12 спорстменок.

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