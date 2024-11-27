Кайрат Сатжанов сделал заявление перед ЧА-2024 по боксу
Главный тренер мужской сборной Казахстана Кайрат Сатжанов рассказал о подготовке к чемпионату Азии-2024 по боксу, который пройдет с 29 ноября по 11 декабря в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.
Главный тренер мужской сборной Казахстана Кайрат Сатжанов рассказал о подготовке к чемпионату Азии-2024 по боксу, который пройдет с 29 ноября по 11 декабря в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.
"Двухнедельный тренировочный лагерь подходит к концу. Считаю, что наши боксеры хорошо подготовились к чемпионату Азии. К нам приехали россияне, у них был недавно чемпионат страны и первые, и вторые номера сборной тренировались с нами. Кроме того Куба отправила пять именитых боксеров, также участие приняли боксеры из Греции. Все они помогли нам в подготовке", - приводит его слова Sport + Qazaqstan.
За Казахстан выступят:
48 кг. Санжар Ташкенбай;
51 кг. Сакен Бибосынов;
54 кг. Махмуд Сабырхан;
57 кг. Оразбек Асылкулов;
60 кг. Бейбарыс Жексен;
63,5 кг. Мухаммедсабыр Базарбайулы;
67 кг. Дулат Бекбауов;
71 кг. Абылайхан Жусупов;
75 кг. Диас Молжигитов;
80 кг. Ерасыл Жакпеков;
86 кг. Бекзат Нурдаулетов;
92 кг. Сагындык Тогамбай;
+92 кг. Айбек Оралбай.
Изначально континентальный турнир должен был принять иорданский Амман, но он был перенесен в Чиангмай по соображениям безопасности.
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