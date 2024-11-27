Кайрат Сатжанов сделал заявление перед ЧА-2024 по боксу

Главный тренер мужской сборной Казахстана Кайрат Сатжанов рассказал о подготовке к чемпионату Азии-2024 по боксу, который пройдет с 29 ноября по 11 декабря в таиландском Чиангмае, передают Vesti.kz.

"Двухнедельный тренировочный лагерь подходит к концу. Считаю, что наши боксеры хорошо подготовились к чемпионату Азии. К нам приехали россияне, у них был недавно чемпионат страны и первые, и вторые номера сборной тренировались с нами. Кроме того Куба отправила пять именитых боксеров, также участие приняли боксеры из Греции. Все они помогли нам в подготовке", - приводит его слова Sport + Qazaqstan.