Оралбай рассказал, как побить Джалолова

Казахстанский тяжеловес Айбек Оралбай рассказал в интервью корреспонденту Vesti.kz о том, как бы он действовал в поединке с двукратным олимпийским чемпионом из Узбекистана Баходиром Джалоловым, а затем раскрыл, что он ощущает, когда его путают с братом-близнецом Нурбеком.

Отметим, что братья Оралбай участвовали в Олимпиаде-2024 в Париже: Нурбек стал серебряным призером в категории до 80 килограммов, а Айбек остался без медали.

Новый этап своей карьеры 24-летний тяжеловес, который уже выигрывал юношескую Олимпиаду и чемпионат Азии, начал со смены весовой категории, а затем высказался о своем выборе.

- Возможно, что я не высокий для веса свыше 92 килограммов, но я вешу примерно столько же, сколько и Камшыбек Кункабаев, выступавший до меня. Если у него было около 100 килограммов, то я чуть-чуть потяжелее. А если еще вырасту, то буду весить примерно 104-105 килограммов.

Что касается соперников, то тут я рассчитываю на свою скорость. Думаю, что этот компонент поможет мне добиваться успеха. Про высоких на Олимпиаде? Я не думаю, что они все длинные... Только Баходира Джалолова рост выше двух метров, но он ушел из любительского бокса. Другие не сильно выше меня. Думаю, их можно переиграть.

- Но если соперники если не выше, то руки подлиннее... Как боксировать тут?

- Под каждого подберем тактику. Возможно, если такая ситуация, то перейдем в ближний бой. Я только перешел в дивизион с весом выше 92 килограммов и буду присматриваться. Очень хочу добиться результата.

- А как бы ты построил бой против Джалолова, чтобы победить его?

- Мы с ним спарринговали в Санкт-Петербурге. Я был в весе до 92 килограммов, а он свыше 92-х. Просто дружеский спарринг. Я думаю, что у него мощная задняя рука - нужно следить за ее прямыми ударами. В первом раунде нужно не позволять ему бить, а втором-третьем переходить в ближний бой. Если бы я вышел с ним, то действовал бы именно так.

- После Олимпиады вы с братом стали популярнее. На улице узнают. Приятнее ли стало, или это уже привычно?

- Спокойно отношусь, уже привык. Думаю, что и Нурбек привык. Ко мне подходят люди, думают, что я Нурбек... Мне неудобно. Но это мотивация для меня. Хочу и свое имя сделать известным.

- Айбек, признайся, еще до Олимпиады менялись с братом, выдавали себя друг за друга?

- Было такое. Это были редкие случае, ведь разные обстоятельства бывают. Уже даже и не вспомню...

- В новостях рассказывают, что один брат за другого сдавал экзамены.

- Да, когда маленькие были, то сдавали экзамены. Это было давно.

- А в чем лучше ты, а в чем Нурбек?

- Сейчас он лучше в боксе.

- А если в учебе?

- Я лучше учился, чем он. Он лентяй. Лентяем был на уроках.

Объявлен звездный состав Казахстана на чемпионат Азии по боксу

Добавим, что ранее тренерский штаб мужской сборной Казахстана по боксу объявил состав на чемпионат Азии: континентальный турнир пройдет с 29 ноября по 11 декабря в таиландском Чиангмае.

Параллельно были названы участницы и в женском турнире, а у Казахстана появился неожиданным конкурент в борьбе за медали.

Объявила свою заявку и сборная Узбекистана, а одному из казахстанцев заранее "отдали" золото Олимпиады-2028.

Сборная Казахстана назвала состав на ЧА-2024 по боксу