Хамзат Чимаев оценил Шавката Рахмонова перед боем в UFC

Чеченский боец UFC Хамзат Чимаев, занимающий третье место в рейтинге среднего веса назвал свой топ-5 лучших действующих файтеров промоушена из СНГ, сообщают Vesti.kz. В их числе оказался непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов (18-0).

"В первую очередь Ислам Махачев. Он сейчас номер один в рейтинге P4P. Кто в UFC из СНГ? Я не всех знаю, там много ребят. Шавкат Рахмонов. Сейчас он будет драться за пояс. Шарабутдин Магомедов - новый хороший ударник, становится хорошей звездой. Конечно, Петр Ян – бывший чемпион. Арман Царукян. Там много", - сказал Чимаев в интервью YouTube-каналу adam zubayraev.

7 декабря, Рахмонов в рамках турнира UFC 310 подерется с ирландцем Иэном Гэрри (15-0). Их поединок в Лас-Вегасе станет соглавным событием шоу.

Изначально, Шавкат должен был встретится с чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3). Но, их бой, запланированный на UFC 310 слетел из-за проблем со здоровьем у американского бойца палестинского происхождения.