Капитан сборной Казахстана сделал заявление о золоте на ЧА по боксу

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай поделился настроем на предстоящий чемпионат Азии, который пройдет с 28 ноября по 12 декабря в Чиангмае (Таиланд), передают Vesti.kz.

"Я до этого был капитаном в юношеской, молодежной сборной. Конечно, чувствую ответственность. Подготовка была хорошая. Думаю, спарринги с боксерами из Кубы и России пошли нам на пользу. В Таиланде отдадим все силы для побед. Все зависимости от соперников, будем настроены на то, чтобы завоевать золотую медаль", - цитирует Оралбая Sportnews.kz.

Ранее Айбек в интервью Vesti.kz рассказал, как побить Баходира Джалолова.

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Напомним, мужская сборная Казахстана будет представлена в Таиланде во всех 13 весовых категориях. С составом можно ознакомиться здесь.

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