Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Любительский бокс
Сегодня 13:25
 

Капитан сборной Казахстана сделал заявление о золоте на ЧА по боксу

  Комментарии

Поделиться
Капитан сборной Казахстана сделал заявление о золоте на ЧА по боксу ©olympic.kz

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай поделился настроем на предстоящий чемпионат Азии, который пройдет с 28 ноября по 12 декабря в Чиангмае (Таиланд), передают Vesti.kz.

Поделиться

Капитан сборной Казахстана по боксу Айбек Оралбай поделился настроем на предстоящий чемпионат Азии, который пройдет с 28 ноября по 12 декабря в Чиангмае (Таиланд), передают Vesti.kz.

"Я до этого был капитаном в юношеской, молодежной сборной. Конечно, чувствую ответственность. Подготовка была хорошая. Думаю, спарринги с боксерами из Кубы и России пошли нам на пользу. В Таиланде отдадим все силы для побед. Все зависимости от соперников, будем настроены на то, чтобы завоевать золотую медаль", - цитирует Оралбая Sportnews.kz.

Ранее Айбек в интервью Vesti.kz рассказал, как побить Баходира Джалолова.

Чемпион мира из Казахстана "бросил" сборную ради боя в профи

Напомним, мужская сборная Казахстана будет представлена в Таиланде во всех 13 весовых категориях. С составом можно ознакомиться здесь.

Объявил свою заявку и Узбекистан, а одному из казахстанцев заранее "отдали" золото Олимпиады-2028. Кроме того, у Казахстана появился новый конкурент в боксе.

Сборная Казахстана по боксу ЧА по боксу Оралбай Айбек

Реклама

Живи спортом!