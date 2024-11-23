Чемпион мира из Казахстана "бросил" сборную ради боя в профи
Казахстанский боксер Темиртас Жусупов проведет бой в финале турнира "Ночь чемпионов IBA", сообщают Vesti.kz.
Казахстанский боксер Темиртас Жусупов проведет бой в финале турнира "Ночь чемпионов IBA", сообщают Vesti.kz.
Вечер бокса состоится 12 декабря в Бахрейне. Он выступит в бое поединке за титул чемпиона мира по версии организации.
Имя его соперника пока не объявлено.
Напомним, что в октябре Жусупов завоевал право на участие на чемпионат Азии-2024, который пройдет с 29 ноября по 11 декабря в Чиангмае (Таиланд).
Впрочем, Жусупов ради участия в финале турнира IBA решил отказаться от выступления на континентальном первенстве.
На чемпионате Азии его заменит Санжар Ташкенбай, о чем сообщил главный тренер сборной Казахстана по боксу Кайрат Сатжанов.
Жусупов является чемпионом мира 2021 года, а также двукратным чемпионом Азии (2013, 2019) и победителем Всемирной серии бокса (WSB).
Реклама