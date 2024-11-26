Казахстану "отдали" золото Олимпиады-2028 в боксе

Бывший чемпион мира среди профессионалов во втором наилегчайшем весе по версии IBA Марат Мазимбаев предрек Казахстану победу на Олимпиаде-2028, передает Vesti.kz со ссылкой на телеграм-канал "Дядя Ваня".

Наша страна не выигрывала олимпийские игры в боксе с 2016 года, когда Данияр Елеусинов завоевал золото.

"У нас много талантливой молодежи. Один из них - чемпион мира среди молодежи в весе до 67 кг Торехан Сабырхан. Он уже доказал свою силу в юношах. Теперь надо показать себя среди взрослых. Я уверен, что на Олимпийских играх-2028 в Лос-Анжелесе наша страна не останется без "золота" в боксе, - сказал Мазимбаев.

Напомним, что на прошедшем в Черногории чемпионате мира среди молодежи Торехан Сабырхан завоевал золотую медаль в весе до 67 килограммов и был признан лучшим боксером соревнований. При и этом, он единственный в истории четырехкратный чемпион мира.

В этом году талантливый спортсмен перешел во взрослую сборную Казахстана.

Добавим, что в 2028 году игры пройдут в Лос-Анджелесе (США).